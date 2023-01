Campo Grande terá a primeira Clínica Amil Dental no Rio de Janeiro

Campo Grande, na Zona Oeste da capital carioca, será o primeiro bairro do Rio de Janeiro a receber uma unidade da Clínica Amil Dental, modelo inédito que foi lançado em julho de 2021 e que já conta com oito locais de consultas e tratamento em São Paulo.

O início das operações será no dia 18 de janeiro e a clínica funcionará no Amil Espaço Saúde localizado na Av. Cesário de Melo, 3434. Ela contará, nesse primeiro momento, com cinco cadeiras de dentistas, com possibilidade de expansão posterior para sete. O horário de funcionamento será de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 19h, e aos sábados, de 8h às 13h.

“A Amil nasceu no Rio de Janeiro, o que só aumenta a nossa satisfação ao inaugurar essa unidade. As Clínicas Amil Dental têm se mostrado um grande sucesso desde que foram lançadas, o que é reconhecido pelos nossos clientes. Atendemos mais de 18 mil beneficiários desde julho de 2021 e a média das avaliações feitas por eles está na faixa considerada excelente, entre 75 e 100”, destaca o CEO da empresa, Rodrigo Rocha.

Uma das principais razões para esses resultados é a multidisciplinaridade das clínicas, o que resulta em maior resolutividade ao permitir aos beneficiários sejam atendidos por profissionais de especialidades odontológicas diferentes em um mesmo lugar. A unidade de Campo Grande atenderá a especialidades como prótese, endodontia, cirurgia, clínica geral, odontopediatria e periodontia. A localização dentro de um Amil Espaço Saúde também traz vantagens. “Há a oportunidade de se realizar um cuidado integrado médico e odontológico, como temos visto na unidade do Tatuapé (SP), que funciona dessa mesma forma”, ressalta Rodrigo Rocha.

Os clientes poderão contar com a ajuda da Central de Atendimento ao Beneficiário (3004-1000) para marcação de consultas. Em São Paulo, as oito unidades da Clínica estão localizadas, na capital, nos bairros de Pinheiros, Tucuruvi, Santo Amaro e Tatuapé, e nas cidades de Santo André, Osasco, Taboão da Serra e Guarulhos.

N.F.

Revista Apólice