Bradesco Vida e Previdência lança Fundos Data Alvo

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, inicia 2023 anunciando uma novidade: o lançamento de uma família de fundos de previdência Target Date (Data Alvo). Alinhado às melhores práticas internacionais de alocação de ativos de Previdência, o novo produto tem como principal caraterística o ajuste automático da carteira ao longo da fase de acumulação, sem necessidade de realocação de fundos, reduzindo a exposição ao risco e a taxa de administração à medida que se aproxima a data alvo fixada para a conversão dos recursos.

Administrados pela Bradesco Asset Management, os novos fundos estão disponíveis nas modalidades PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), com quatro vencimentos programados: 2030, 2040, 2050 e 2060. Para cada data alvo, haverá uma combinação de, no máximo, dois produtos, que entregará a alocação ideal para o período determinado.

De acordo com Estevão Scripilliti, diretor da companhia, as alocações de ativos vão muito além do mix entre renda fixa e renda variável dos produtos mais antigos dessa modalidade. “Dadas as relações entre risco e retorno muito particulares no mercado brasileiro, as fronteiras eficientes no mercado local pedem uma combinação de alocações com classes de ativos mais ampla, com o uso, por exemplo, de ativos internacionais como mitigadores de risco na formação das carteiras”, destaca.

Scripilliti observa, ainda, que a modelagem dos fundos Target Date se adapta à nova concepção de vida pessoal e profissional, menos linear e uniforme do que no passado, segundo apontam pesquisas relacionadas à longevidade. “Nesse sentido, o produto vai muito além da aposentadoria, podendo ser programado para atender a objetivos predefinidos, como prover respaldo financeiro a um intercâmbio, uma especialização no exterior, um período sabático, uma transição de carreira, a aquisição de um imóvel em prazo determinado ou a realização de uma viagem, entre outras inúmeras possibilidades, utilizando as opções de conversão de renda disponíveis”, explica o executivo

Somada à recente modernização da Família PrevJovem, de planos de previdência voltados para crianças e jovens, e à crescente sofisticação de sua grade de produtos para a fase de acumulação promovida nos últimos anos, a nova iniciativa reforça o compromisso da Bradesco Vida e Previdência de oferecer soluções completas em previdência privada para todos os momentos de vida e anseios de cada cliente, valorizando aspectos intergeracionais e de planejamento sucessório característicos dos produtos do setor.

Revista Apólice