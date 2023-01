BMS Re possui DNA de especialidades e tem foco exclusivo em soluções de resseguro

EXCLUSIVO – O mercado de seguros e resseguros passa por constantes mudanças desde abertura do segmento em 2007 no Brasil, e ainda não se consolidou completamente. O IRB, a ex-estatal e então monopolista do resseguro no país, hoje privatizado, divide o mercado com um alto volume de companhias resseguradoras locais e multinacionais, que enxergam no mercado brasileiro enormes oportunidades. Uma parte importante desse ecossistema é o broker de resseguro. Essa figura é responsável por orientar seguradoras e corretoras de seguros quanto à melhor forma de transferir seu risco ao mercado ressegurador. Uma corretora que vem ganhando cada vez mais destaque é a BMS Re (parte do grupo BMS). O grupo BMS foi fundado em 1980, figura atualmente como a sétima maior corretora de resseguros do mundo, sendo uma das 10 maiores corretoras do Lloyd’s. A BMS intermedia, hoje, cerca de US$ 4 bilhões de prêmios a cada ano e emprega mais de 800 pes- soas em todo o mundo em seus 28 escritórios. O do Brasil fica em São Paulo e possui 8 funcionários, com alta reputação e conheci- mento de mercado.

A meta de crescimento do grupo em nosso país durante os próximos anos faz parte de um estruturado plano estratégico do grupo, em consonância com a estratégia da matriz, em Londres, e da sede de Miami, nos Estados Unidos, onde, antes da base brasileira ser constituída, concentrava-se a operação latinoamericana da BMS. CEO da BMS Re Brasil, José Leão reforça que a sede brasileira inaugurada em setembro de 2021 foi um importante marco para o grupo que ja atuava historicamente com excelência no atendimento as demandas de resseguro de clientes brasileiros, desde seus escritórios de Londres e Miami. A abertura da operação no Brasil foi o primeiro passo de um movimento do grupo BMS de crescimento de sua presença na América Latina, que em 2022 já se expandiu para o território mexicano mediante duas importantes aquisições.

“O direcionamento do grupo BMS é de ter presença física nos maiores centros financeiros do mundo, provendo aos nossos clien- tes (locais e multinacionais) uma estrutura robusta de servicos com acesso ao mercado global de resseguros. Os planos e expectativas do grupo para a operação no Brasil são enormes”, disse Leão, CEO da operação.

No Brasil, o grupo BMS optou por iniciar sua operação adotando um modelo unicamente voltado a corretagem de resseguros, com foco no atendimento a corretores de seguro e seguradoras que necessitem acessar o mercado ressegurador, provendo a eles consultoria de risco, gestão de portfólio, intermediação de resseguros e excelência operacional em seus segmentos de mercado específicos.

“É notável em nosso mercado a busca e anseio de corretores e seguradoras por um broker de resseguros independente, como a BMS, com foco em prover soluções customizadas de resseguro, com especialização e presença multinacional. Nossa proposta de valores aos nossos clientes é realmente orientada e centrada no cliente”, disse Leão.

Nossos planos para 2023 sáo de crescimento da equipe lo- cal. Vamos alavancar a operação no Brasil trazendo novos talentos para compor nossa equipe, conta Leão, cuja experiência na área de resseguros remonta do período em que trabalhou no IRB e na Guy Carpenter.

INVESTIR, NAVEGAR E CRESCER

Com somente um ano de atividade no mercado brasileiro, a BMS Re finaliza 2022 com uma carteira diversificada de linhas de negócio e parcerias bem consolidadas.

“Estamos contentes e extremamente satisfeitos com o resultado dos negócios e parceiras firmadas com nosso clientes durante o ano de 2022, e principalmente com os retornos positivos recebidos acerca da nossa eficiência no trabalho entregue. Esse anos, definitivamente, fincamos nossos pés no mercado brasileiro, ganhando a confiança dos nossos parceiros”, disse Pedro Carvalho, diretor de negócios da BMS Re.

INDEPENDENCIA E DIRECIONAMENTO

O modelo de atuação da corretora BMS possui como seu grande diferencial a especialização do grupo que estruturou sua operação por segmentos de seguros. “Na BMS os nossos clientes encontrarão um serviço de qualidade, fortes conexões com os mer- cados globais, e um conhecimento tecnico e comercial estruturados por linha de negócio”, disse Pedro.

Carvalho reforça que o foco da BMS está pautado em auxiliar corretores independentes e seguradoras na melhor forma de transferir seu risco ao mercado ressegurador.

“Temos a experiência e o conhecimento para o tratamento e mitigação de riscos complexos, apoiados por uma enorme e experiente equipe de brokers especialistas do grupo, que estão baseados em Londres e Miami, mercados que concentram maior parte dos players de resseguro não locais atuantes no brasil.

“É preciso individualizar o tratamento nas negociações de cada risco/ portfólio de nossos clientes junto ao mercado ressegurador, para que sejam transferidos, precificados e protegidos da forma adequada. “Observa-se no mercado um descuido com os detalhes do processo, e consequente exposição não identificada que pode acarretar em gaps de cobertura, ou seja, com cobertura diferente do que realmente consta na apólice, e proteção inadequada ao risco ou capital da seguradora”, comenta Carvalho.

“Um outro fator diferencial da BMS, é o fato de termos um departamen- to próprio para acompanhamento dos resultados financeiros das companhias resseguradoras, de forma a recomendar- mos assertivamente aos nossos clientes, companhias com solidez financeira que possuam a capacidade de assumir os seus riscos”, disse Pedro.

AGILIDADE E EXCELENCIA OPERACIONAL

A BMS possui em sua proposta de valores, a excelencia na agilidade de atuação em todas as etapas do processo de resseguro, desde o auxilio aos corre- tores e seguradoras no desenvolvimento de produtos, estruturação do negócio e clausulado aplicavel, negociacao e colo- cacao do risco, até a operacionalização nos pagamentos de prêmios e coleta de sinistros.

Wellington Bohrer, gerente opera- cional, responsável por cuidar da rotina operacional dos clientes da BMS, possui longa carreira de mercado com passagens por grandes multinacionais como Chubb e Marsh, tendo sempre atuado nessa area.

Para o executivo, o mercado anseia por agilidade e melhor atendimento em todo o processo da cadeia. “A BMS trabalha de forma integra- da entre suas áreas de negócio e operacional, inclusive durante a etapa de estruturação do resseguro, garantindo que nossos clientes tenham proteções de resseguros eficientes também do ponto de vista operacional”, disse Bohrer.

Judith Newsam, quem possui mais de 40 anos de experiencia no mercado ressegurador tendo atuado como CEO de grandes corporações multinacionais como a Guy Carpenter e a Benfield no Brasil, reforça que a missão da BMS é ser a corretora líder independente de resseguros do mercado, suportada por uma cultura de inovação, e por fortes pilares de compromisso e responsabilidade social.

“A BMS Re está no Brasil para fincar raízes sólidas, e por longo prazo, trabalhando sob a égide da inovação e profissionalismo”, disse Newsam.

* Matéria publicada na edição 283 da Revista Apólice