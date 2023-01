Berkley Brasil Seguros apresenta novo CEO

A Berkley International do Brasil Seguros S.A, (“Berkley Brasil Seguros”) anunciou a contratação do executivo Edson Toguchi como CEO da seguradora.

Em conjunto com Leandro Garcia Okita, Vice President Brasil and Regional Chief Financial Officer Latin America & Caribbean, o executivo chega para somar e liderar a seguradora no Brasil.

Toguchi é formado em administração de empresas com ênfase em finanças e pós-graduado em Gestão de Seguros e Previdência Privada. Ele atua no mercado há 32 anos, liderando grandes seguradoras.

“A Berkley é uma seguradora multinacional de tradição, presente no Brasil há mais de 15 anos, e a minha chegada contribuirá para transformar a empresa em uma seguradora de entrega, com excelência nos serviços de seguro, com os nossos esforços focados principalmente na cotação, emissão, atendimento, análise e pagamento de sinistros”, comenta Toguchi. “O momento é de transformação não somente para a companhia, mas para todo mercado segurador, com mudanças significativas para o consumidor em relação aos serviços, produtos de seguros, subscrição dos riscos e tecnologia”, completa o executivo.

A seguradora entende que já possui um portfólio de seguros diversificado, focado em garantia, transportes, responsabilidades, engenharia, property, equipamentos, bike, eventos e pessoas. Objetivo da empresa é expandir a sua atuação para atender as necessidades do mercado e dos clientes. Como mensagem final para os parceiros corretores, Toguchi comenta: “aguardem as novidades de produtos que serão lançados nos próximos meses”.

N.F.

