Banestes firma parceria com Zurich para oferta de seguros

O Banco do Estado do Espírito Santo firmou parceria comercial com a Zurich para potencializar os produtos de seguridade do Banestes. A seguradora venceu o processo seletivo, que tem por objetivo fortalecer a atuação da Banestes Seguros e da Banestes Corretora no mercado. Ao todo, 15 empresas participaram da concorrência.

O fato relevante, comunicando o resultado da seleção aos seus acionistas e ao mercado em geral, pode ser conferido no link.

A parceria com a seguradora multinacional vai aprimorar a experiência dos clientes e usuários por meio da oferta de um portfólio de produtos de seguridade mais completo e soluções mais modernas. Com a ampliação da lista de produtos, a expectativa é aumentar a lucratividade do banco estadual.

“Estamos felizes em concretizarmos o acordo. Há uma diversidade de serviços a serem explorados na seguridade e firmar essa parceria acelera nosso processo de crescimento. O aumento nos resultados virá como consequência”, destacou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Segundo o diretor Comercial de Parcerias da Zurich, Sidemar Spricigo, com a parceria, a companhia vislumbra ampliar a oferta dos seguros prestamista, habitacional, perda e roubo de cartão e transferências indevidas, além de complementar limites técnicos e a oferta da Banestes Seguros em produtos como automóvel, residencial e empresarial.

“Acreditamos que a distribuição mais ampla e inclusiva fortalece a cultura do seguro e beneficia a população do Espírito Santo. Hoje, a Zurich soma mais de 25 alianças com instituições financeiras, principalmente bancos tradicionais e digitais, cooperativas e fintechs, e queremos seguir expandindo possibilidades de proteção para toda a sociedade brasileira”, ressaltou Spricigo.

Atualmente, o Banestes já mantém parcerias de sucesso para oferecer produtos de terceiros nas áreas de capitalização e previdência privada, com a Icatu; uma plataforma de investimentos, com o Banco Genial; oferta de uma família completa de cartões de crédito, com a Visa; e consórcios, com a Embracon.

A iniciativa por meio do acordo e cooperação técnica para novos produtos visa fortalecer as empresas Banestes Seguros e Banestes Corretora. Também, servirá para expandir sua capilaridade regional, ofertar produtos mais competitivos e trazer resultados financeiros expressivos para as instituições ligadas ao banco.

N.F.

Revista Apólice