AXA no Brasil anuncia reestruturação na área Comercial

Em continuidade ao anúncio que apresentou o novo Comitê Executivo, a AXA no Brasil divulgou reestruturação nas atribuições dos Diretores Comerciais e a contratação de José Eduardo Maiorano, que chega como Diretor Comercial de Parcerias.

Com a promoção de Karine Brandão a vice-presidência Comercial e Marketing, Gustavo Carvalho passa a ser responsável, além da regional São Paulo, pelo canal Mega Brokers; Antônio Viana acumula o atendimento aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de seguir como responsável pelo desenvolvimento de negócios na Região Sul. Danilo Gomes segue com as regionais Minas, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Já a Direção Comercial de Parcerias fica sob o comando de José Eduardo Maiorano, que traz na bagagem 25 anos de experiência, tendo passado por grandes seguradoras, corretoras e trazendo grande experiência em produtos consumer lines e também como empreendedor no ramo de serviços de valor agregado.

“Um dos objetivos é trazer o canal de Parcerias e Corretores para a mesma estrutura gerando maior sinergia, alinhamento e foco no cliente. Seguimos ampliando o relacionamento com nossos corretores e parceiros, e também buscamos acelerar modelos inovadores de parcerias do pequeno ao grande risco, assim como maior foco nas negociações de programas de afinidades, segmento no qual desejamos crescer nos próximos anos”, afirma Karine.

