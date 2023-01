Autoday e Kovr Seguradora se unem para oferecer seguro “pré-pago” e on demand

Cada vez mais os consumidores estão buscando produtos adaptáveis a sua rotina. Com o seguro não está sendo diferente, já que muitos hábitos têm mudado, entre eles o de sair de carro. De acordo com o Global Usage-Based Insurance Market Report 2022, espera-se que o seguro pay per use cresça para US$ 132,02 bilhões até 2026, com um CAGR (Taxa de crescimento anual composta) de 24,9%.

De olho nesse cenário, chega ao mercado a Autoday by Kovr, insurtech representante de seguros no ramo de automóveis. Em parceria com a Kovr Seguradora, a proposta da nova empresa é transformar o mercado segurador com produtos disruptivos, low cost e flexíveis, que se adequam ao dia a dia daqueles consumidores que querem proteger seus automóveis sem ter desperdícios no orçamento.

Segundo Thiago Leão de Moura, CEO da Kovr Seguradora, “a forma de fazer seguro já vem mudando há um tempo, por isso optamos em trazer produtos inovadores que realmente atendam o novo consumidor e às necessidades do mercado atual. Para isso aliamos inovação, tecnologia e a segurança de uma grande corporação para sermos de fato ainda mais relevantes no mercado. A seguradora traz mais de 45 anos de solidez para a Autoday, e ela nos permite dar mais um passo na transformação do setor”.

Além da praticidade e flexibilidade dos clientes contratarem seguros apenas quando precisam, a empresa oferece uma alternativa econômica que vem ganhando muitos adeptos: um seguro digital e on demand, com contratações por diárias e com um grande diferencial: é a único produto de seguro no mercado nacional com cobertura somente para danos parciais e com valores pré-determinados. Caso o cliente não utilizar o veículo todos os dias, pode desativar o seguro diretamente pelo seu celular.

O seguro por diária da insurtech é ideal também para quem vai viajar e possui um seguro tradicional somente de roubo e/ou furto. O novo produto contempla planos que oferecem cobertura para sinistros de até 5 mil, 8 mil e 11 mil reais, protegendo de acidentes de forma mais flexível e útil.

“A tecnologia é um dos pilares do nosso negócio. Todo o processo de contratação, gerenciamento e aviso de sinistro é digital, feito por meio de um aplicativo disponível em Android e IOS. A aplicação possui Inteligência Artificial embarcada, o que possibilita a contratação 100% online sem a intervenção humana.”, conta Alec Maia, sócio e CEO da empresa.

“Com o advento do home office e o crescimento do uso de aplicativos de mobilidade, muitas pessoas não utilizam mais o seu veículo todos os dias. Com isso, nada mais justo que ofertar uma alternativa em que possam contratar, de forma antecipada, uma quantidade de dias de seguro e consumi-las nos dias que estiver efetivamente utilizando o seu veículo, podendo desativá-lo enquanto não estiver em uso.”, completa Franquilande Maia, fundador da Autoday.

N.F.

Revista Apólice