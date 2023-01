Ativa Investimentos lança vertical focada em Seguros, Vida e Previdência

A Ativa Investimentos anunciou o lançamento de seu braço para recomendação e comercialização de seguros, a Ativa Seguros. A nova empresa oferecerá produtos diversos do segmento, até então não explorados pela casa, para pessoas físicas e jurídicas.

A corretora está, já há alguns anos, focada em acompanhar a evolução do mercado, sempre por meio de tecnologia e uma cultura de inovação. “Para isso, temos lançado e relançado plataformas e experiências, fechado novas parcerias estratégicas e desenvolvido novas linhas de negócios, criando oportunidades para os nossos clientes e o mercado em geral”, comenta Sylvio Fleury, diretor de Relações com o Mercado da empresa. “A Ativa Seguros surge nesse contexto. Já existia, internamente, uma iniciativa voltada para a Previdência e foi identificado potencial de retorno, dando início a um projeto maior.”

A empresa tem como objetivo contribuir para o crescimento pessoal e patrimonial de seus clientes, por meio de orientações técnicas adequadas e preceitos éticos, enxergou uma oportunidade de negócio. “Contaremos com a expertise da Globus Seguros para oferecer opções que façam sentido aos nossos clientes e o mercado em geral, como seguros de vida, viagem, de automóveis e muitos outros, incluindo soluções para o segmento corporativo”, explica Fleury. “Como corretora de varejo consolidada, contamos com uma forte cultura de atendimento ao cliente, profissionais com alto grau de especialização tanto em resolução de problemas quanto em questões financeiras e isso, aliado ao nosso back office e pós-venda, posiciona a Ativa Seguros de forma extremamente competitiva”, complementa.

A Globus Seguros irá apoiar o novo negócio da Ativa por meio de uma joint venture, fornecendo serviços de comercialização, suporte e back office. A empresa atenderá as demandas de clientes e colaboradores com diversos produtos e soluções. A corretora de seguros foi criada em 2016 e, somente em 2021, emitiu mais de R$ 150 milhões em prêmios.

Outro diferencial da parceria tem a ver com a ampla oferta de produtos que as empresas poderão oferecer ao mercado, por não ter nenhuma parceria exclusiva com seguradoras. Para o segmento de automóveis, por exemplo, a corretora poderá oferecer entre 10 e 14 opções aos clientes, dependendo da região e do tipo de produto buscado. Em relação aos seguros corporativos, a Ativa oferecerá seguro garantia, tanto judicial quanto para agentes públicos e privados, seguro para o agronegócio, de propriedades, frotas e planos de saúde corporativos em geral.

O lançamento da Ativa Seguros é apenas um dos projetos que a casa tem para 2023. Atenta aos movimentos do mercado, a plataforma pauta sua estratégia de expansão para os próximos anos na atração de um público mais amplo. Com mais produtos e serviços, a corretora avança em sua estratégia de ser uma “one stop shop” para seus clientes.

N.F.

