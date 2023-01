ANS e ABRH se unem para promover educação em saúde corporativa

Compartilhar no

Compartilhar no

A ANS (Agência Nacional da Saúde Suplementar) aprovou oficialmente o acordo de Cooperação Técnica entre ela e a ABRH Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos) para apoio ao PES (Programa Empresa Saudável). Este projeto tem como objetivo promover educação em Saúde Corporativa, empoderando a área de Recursos Humanos por meio da democratização do conhecimento e do uso racional e eficaz dos recursos em saúde. A admissão aconteceu na 581ª Reunião da Diretoria Colegiada da agência, no dia 30 de novembro.

A aprovação oficial da proposta foi sugerida pelo diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Maurício Nunes. De acordo com a ABIIS (Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde), o diretor convidou a gerente de Estímulo à Inovação e à Qualidade Setorial da ANS, Ana Paula Cavalcante, para falar sobre os principais objetivos da parceria.

Cavalcante informou que a cooperação durará cinco anos e que o plano de trabalho é anual. “Não haverá transferência financeira entre ambas as partes e existirão quatro atividades previstas já no primeiro ano de parceria”, afirma. Essas atividades serão: a elaboração de um manual de boas práticas em saúde corporativa e o programa de educação em saúde colaborativa (PES); a promoção do CONARH SAÚDE, evento sobre o tema; e a realização de um seminário para gestores e colaboradores.

De acordo com Paulo Sardinha, presidente da ABRH Brasil, isso demonstra a importância do PES em promover melhores práticas de saúde nas organizações. “Ficamos satisfeitos com o resultado de um processo que durou um ano entre apresentarmos a proposta de apoio e a efetiva assinatura de cooperação”, relata Sardinha. “As empresas são responsáveis por quase 70% dos planos de assistência médica, segundo dados da ANS, demonstrando que ações como a do PES são importantes para o avanço da saúde dos brasileiros”, acrescenta ele.

Além da ANS, o PES é apoiado por outras instituições ligadas à saúde, que são referência em competência, credibilidade e solidez. Elas são: Associação Brasileira de Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável (ABPASS), Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Aliança para a Saúde Populacional (ASAP), Federação Brasileira de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Grupo de Recursos Humanos (G3), Great Place To Work (GPTW), Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e Associação Brasileira de Operadora de Planos de Medicamentos (PBMA).

As inscrições estão abertas. As empresas interessadas podem se candidatar neste link.

Para participar, é necessário assinar um termo de adesão ao regulamento do programa e responder a um questionário com o perfil de saúde da empresa. É cobrado um valor como taxa de entrada, de acordo com o número de colaboradores da empresa. Associados ABRH têm desconto neste valor.

Benefícios do PES

O programa concede um selo de participação aos participantes. Outra vantagem são as estreças de reconhecimento às empresas engajadas no projeto. É possível ganhar até três estrelas. “Para que isso aconteça, a empresa precisa desenvolver uma política de saúde, um plano estratégico, acompanhar esse plano por meio de indicadores e permitir que a ABRH faça uma avaliação dos resultados”, conta Sardinha. “Além disso, a companhia inscrita precisa ter pelo menos 75% de participação no programa”.

As empresas participantes também terão como benefício o benchmark de melhores práticas, otimização de recursos e se posicionar como referência na área da saúde e até no seu segmento de atuação. Após um ano, as integrantes terão acesso a uma série de programações técnicas e apoio na política e plano estratégico de saúde da companhia. Adicionalmente, o PES oferece suporte na elaboração dos principais indicadores de gestão de saúde e bem-estar dos funcionários, e avaliação dos resultados através de formulários baseados em questões que mapeiam a saúde da empresa participante e os seus colaboradores.

N.F.

Revista Apólice