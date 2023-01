Allianz reformula pacotes do seguro Residencial

A Allianz Seguros atualizou os pacotes do produto Residencial. Com isso, a companhia passa a oferecer uma opção de entrada mais simples e soluções mais aderentes às necessidades dos segurados. David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da seguradora, explica que as mudanças foram implementadas após pedido dos corretores parceiros.

“Estudamos constantemente a implementação de melhorias em nossos produtos e serviços. Entretanto, o principal referencial que nos fez buscar essas modificações no seguro Residencial foi, de fato, o apelo dos parceiros de negócios, que mantêm contato direto com o consumidor final. Com isso, conferimos ao Allianz Residência um maior alinhamento com os diferentes perfis de clientes que procuram esse tipo de proteção”, pontua.

Em sua nova versão, o pacote “Compacto” adota um modelo mais enxuto e assertivo para quem busca por uma solução acessível do seguro, contemplando as principais coberturas, como incêndio; danos elétricos; RC Familiar; vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo. Além disso, a cobertura de Roubo e Furto Qualificado de Bens, então disponível a partir do “Ampliado 2”, passa a ser oferecida já no pacote “Ampliado 1”.

Outra novidade é a inclusão da nova cobertura de Equipamentos Eletrônicos nas opções “Ampliado 2”, “Especial” e “Exclusivo”, garantindo assim a indenização de eventuais danos materiais decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista a aparelhos como televisores, computadores e, inclusive, aos seus acessórios.

De acordo com Beatham, além de darem mais robustez ao produto, as alterações de coberturas contribuem para alavancar a cultura do seguro no país. “Dados da Susep mostram que somente 15,8% dos lares brasileiros possuem uma apólice de seguro residencial. A residência é um dos bens mais valiosos que nós temos e, justamente por isso, necessita estar protegida contra imprevistos”, lembra o executivo.

Assistência 24h

As reformulações se estendem, ainda, aos planos de cobertura de assistências 24 horas. Desde outubro de 2022, nesta categoria, a Allianz apresenta a opção “Completo”, com mais de 40 serviços voltados ao imóvel. A nova configuração deste plano de assistências reúne alguns dos principais serviços disponibilizados pela companhia aos segurados da carteira, entre eles reparos elétricos e hidráulicos, conserto de eletrodoméstico, vidraceiro, montagens de móveis, instalação de chuveiro, ventilador de teto, luminárias, check-up lar, entre outros. O plano “Completo” se junta às opções “Essencial”, que oferece mais de 10 serviços; e “VIP”, com mais de 70 serviços.

Algumas coberturas e serviços possuem restrições, carência e limites diferenciados. Para saber todos os detalhes e conhecer a lista completa, o cliente deve consultar o Manual do Segurado/Condições Gerais.

