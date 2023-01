Allcare e Santa Casa de Mauá firmam parceria

A Allcare Gestora de Saúde anunciou parceria com a Santa Casa de Mauá, para oferta de planos de saúde coletivos por adesão. Pelo acordo, a administradora passa a contar com mais uma importante instituição de saúde para oferecer acesso à saúde para a população das cidades das regiões do Grande ABC e Grande São Paulo.

Inaugurada oficialmente no ano de 1966, a Santa Casa de Mauá criou, na década de 90, o seu Plano de Saúde, que deu oportunidade às famílias que não tinham condições de ter um convênio, destacando-se assim no mercado dos planos populares. Atualmente a Santa Casa de Mauá está passando por uma transformação, dando um novo salto de qualidade e ampliação de suas acomodações e serviços.

“O plano de saúde da Santa Casa de Mauá vai muito além do plano hospitalar convencional, com internação e cirurgias. Ele abarca uma ampla rede credenciada especialidades médicas e serviços diagnósticos. Sua tradição e credibilidade são diferenciais que fazem dessa, uma parceria estratégica para nós”, afirma o diretor Nacional Comercial da Allcare, Alexandre Coelho.

Atualmente a Santa Casa de Mauá é uma referência na região. O cliente dos planos de saúde conta com Centro Ambulatorial de Especialidades, Laboratório de Análises Clínicas, tomografia computadorizada, mamografia, entre outros, além de um Centro de Hemodiálise, equipado com máquinas de última geração. “Nossa estrutura está preparada para atender à demanda dos municípios do entorno, com 117 leitos hospitalares, incluindo Unidade de Terapia Intensiva, adulta e neonatal, apartamentos, enfermaria, berçário e sala de pré-parto”, contabiliza o diretor comercial do hospital, Eliseu Rodrigues.

Composto por 7 municípios, o Grande ABC abriga 24 mil indústrias, segundo dados do Observatório Econômico da Universidade Metodista, e é o segundo maior PIB industrial do Estado, ficando atrás apenas da capital. “Temos certeza de que essa parceria trará grandes resultados para ambas as empresas e ampliará a nossa participação nessa importante região do Estado de São Paulo”, complementa Coelho.

Todos os novos clientes da Santa Casa de Mauá também poderão contar com serviços exclusivos desenvolvidos pela área de gestão de saúde da Allcare, que incluem plataforma on-line de atividades físicas, consultoria nutricional, descontos em vacinas e medicamentos, entre outros.

“Temos uma história de transformações, sempre com o foco em oferecer a melhor opção de saúde para as famílias da nossa região. A parceria com a Allcare certamente representará mais um saldo em nossa trajetória”, finaliza Rodrigues.

N.F.

Revista Apólice