Alfa Seguros e Mondial Assistance firmam parceria para assistência 24 horas

A Alfa Seguros conta com o atendimento da Mondial Assistance para seus segurados no segmento automotivo desde outubro, quando teve início a parceria. A Mondial Assistance é especialista em assistência 24 horas da Allianz Partners, tendo diversas linhas de produtos, o que agrega ao tipo de serviço oferecido pela seguradora.

O atendimento no produto automotivo inclui serviços como reboque em caso de pane, acidente, roubo, furto ou incêndio, além de atendimento profissional de mecânico, chaveiro, troca de pneus, pane seca, meio de transporte alternativo e motorista substituto, entre outros.

“Estamos muito animados com a parceria e sabemos da importância do nosso trabalho, que é levar mais tranquilidade e segurança aos clientes do Alfa. Temos uma grande identificação com a seguradora, que é reconhecida pela qualidade de seus serviços e inovação dos produtos”, afirma Fábio Lucato, diretor Comercial da Mondial Assistance.

“Vínhamos buscando um parceiro de qualidade e com agilidade para cuidar dos nossos segurados, principalmente porque os serviços de assistência 24 horas muitas vezes são solicitados em momento de mais vulnerabilidade”, destaca Christina Said, superintendente executiva de Automóvel da Alfa Seguros.

