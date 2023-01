Akad lança canal de suporte para conectar corretores e subscritores

Corretores parceiros da Akad Seguros ganharam acesso a um canal direto de diálogo com subscritores especializados. A expectativa da seguradora é que o novo portal tenha funcionalidades para apoiar a rotina do trabalho do corretor, proporcionando um atendimento mais ágil, especializado humanizado para esclarecer dúvidas pontuais e auxiliar na venda dos produtos da companhia.

Ao entrar na Central do Corretor, disponível no site da empresa, os profissionais podem escolher para qual linha de seguros desejam atendimento: Patrimoniais e Engenharia, Garantias, Responsabilidade Civil, Transportes, Linhas Financeiras ou Linhas Cyber. É possível ainda agendar com outras áreas da companhia, como o setor comercial ou de sinistros. Feito isso, basta selecionar um dia e horário para agendar a consulta com um subscritor. A variedade de agenda disponível na plataforma possibilita que o corretor consiga atendimento para o mesmo dia.

“Criamos ainda um sistema de avaliação e espaço para feedbacks, já que nossa intenção é ouvir e evoluir para otimizar o trabalho dos nossos corretores”, destaca o head de produtos digitais da Akad, Bruno Mascarenhas. De acordo com o gestor, a companhia vem priorizando investimentos em tecnologia para facilitar e agilizar as vendas de seguros.

Um bom exemplo, conta, é a nova linha de proteção para ataques cibernéticos, recém-lançada no final do ano passado com um sistema de suporte 24h para corretores que ainda conta com FAQ e webinars gratuitos. A seguradora também promete novidades para a Akademia Akad, um espaço com vídeos para treinamento dos profissionais parceiros.

Ainda segundo Mascarenhas, o canal atenderá corretores de todo Brasil, tornando-os mais confiantes e qualificados para trabalhar com novas modalidades de seguros. “A grande maioria dos corretores hoje está condicionada a atuar apenas com seguros de automóveis, residencial e vida”, conta o gestor. “Queremos dar condições para que esses profissionais explorem novas possibilidades de produtos e consequentemente aumentem suas vendas”, completa.

N.F.

Revista Apólice