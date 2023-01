Akad anuncia Mariana Bruno como nova head de E&O e Cyber

A Akad Seguros acabou de comunicar o nome de Mariana Bruno como nova head de E&O e Cyber da companhia. Os produtos estão entre os mais estratégicos para a seguradora, que é líder nacional em Responsabilidade Civil Profissional e inaugurou seu serviço de proteção de cibersegurança para pequenas e médias empresas no final do ano passado.

Formada em administração pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro, Mariana já atuava na empresa desde 2020 como gerente de E&O, cargo que também chegou a desempenhar na Fator Seguradora. A nova gestora acumula ainda passagens por outras grandes corretoras e seguradoras, como a Chubb e a AIG, onde atuou na área de subscrição e linhas financeiras.

Segundo o executivo Danilo Gamboa, CEO da Akad, Mariana já vinha demonstrando um excelente trabalho junto aos corretores, assessorias e parceiros. “Esse movimento reforça também o compromisso da companhia como marca empregadora que valoriza e reconhece seus talentos”, destaca o executivo.

A nova head também contribuiu diretamente para que a Akad assumisse a liderança em E&O no mercado nacional de seguros. No ano passado, a empresa se tornou a primeira seguradora do Brasil a superar a marca de R$ 100 milhões em prêmios emitidos no seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

Mariana ainda liderou o lançamento do seguro de cibersegurança da companhia, em outubro do ano passado. A proteção para ataques digitais é a grande aposta da seguradora para atender mais de 6,4 milhões de pequenas e médias empresas ativas no Brasil, como escritórios, mercados de bairro, restaurantes e clínicas médicas, entre outros negócios.

“A aposta da Akad nesses produtos evidencia nosso compromisso de oferecer uma experiência cada vez mais inovadora e eficiente para corretores e segurados”, disse Mariana. “Estou feliz e muito animada com a oportunidade”, completou a gestora.

Revista Apólice