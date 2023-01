2ª edição do CongreNorte espera receber 1.500 corretores em Manaus

Os sindicatos de corretores de seguros na região Norte se unem para a realização do 2º CongreNorte 2023, Congresso Norte de Corretores de Seguros. O evento acontece nos dias 28 e 29 de junho de 2023, no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus, sob coordenação do Sincor AM/RR (Sindicato dos Corretores de Seguros no Amazonas e Roraima), liderado pelo presidente Erico Parente, em parceria com os demais sindicatos da categoria na região: Sincor PA (Sindicato dos Corretores de Seguros no Pará), presidente Margarete Braga; Sincor TO (Sindicato dos Corretores de Seguros no Tocantins), presidente Jair Conceição, e Sincor RO-AC (Sindicato dos Corretores de Seguros em Rondônia e Acre), presidente Tiago Sarturi; além do vice-presidente regional da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) para a região Norte, Luiz André Moraes Santos.

O tema da edição é “Empreender para crescer com sustentabilidade e bem-estar”. Segundo Parente, corretores de seguros e demais congressistas terão informações práticas para empreender e obter sucesso no mercado de seguros na Região Norte. “A perspectiva da sociedade sobre seguros está mudando, especialmente pós-pandemia, e o cliente está demandando mais proteção em diversos ramos. Cabe a nós, corretores, nos especializamos para isso, há um campo de possibilidades para quem se preparar”.

A programação conta com curadoria da Educa Seguros e, entre as palestras, haverá painéis de lideranças do setor, presidentes de companhias seguradoras, cases de corretores locais na comercialização de seguros e na utilização de novas tecnologias, bem como apresentações sobre ramos de seguros com perspectivas de boas oportunidades e palestrantes profissionais convidados.

Com realização do Sincor AM/RR, o CongreNorte 2023 tem apoio institucional da Fenacor (Federação Nacional das Corretoras de Seguros), da ENS (Escola de Negócios e Seguros), do Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação da Corretagem de Seguros) e do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste), além do patrocínio de diversas companhias seguradoras.

O congresso também irá promover os espetáculos do folclore regional de Parintins, apresentando aos congressistas a cultura local. “Além dos profissionais da região profissionais de seguros de todo o Brasil vão aproveitar a oportunidade para expandir seus conhecimentos e trocar informações e ideias de atuação em nosso negócio. Assim, vão aproveitar para conhecer a cidade de Manaus, que possui recursos naturais belíssimos, e a cultura amazonense, que é riquíssima”.

As inscrições para o 2º CongreNorte podem ser realizadas pelo link. Corretores associados a Sincors de todo o Brasil possuem condições especiais, devendo contatar [email protected] para solicitar o cupom com desconto.

N.F.

