123Seguro e Credere fecham parceria

A insurtech 123Seguro e a Credere, fintech de compra e venda de veículos financiados, acabaram de firmar parceria. Especialistas no mercado de automóveis, as startups integram as tecnologias de suas plataformas para impulsionar a digitalização de serviços auto no Brasil.

A novidade é mais uma aliança estratégica que a Credere soma a sua solução multibanco. Fundada em 2014, a fintech reúne diferentes instituições financeiras e opções de crédito para concessionárias físicas ou digitais. A plataforma multibanco da empresa se encarrega da simulação e da contratação de crédito em diferentes bancos como Itaú, Banco Pan, Bradesco, BV e Santander.

Para Orlando Seabra, fundador e CEO da fintech, o grande objetivo da parceria é digitalizar ainda mais o processo de compra e venda financiadas: “O mercado de veículos só vai conseguir lidar com o e-commerce se a principal forma de pagamento for suportada no online. Para nosso negócio, o e-commerce não é comprar o carro de casa, mas não precisar ficar duas horas sentado em uma mesa pra descobrir se tem crédito ou para finalizar os processos e orçamentos relacionados à compra. Estamos focados em construir a infra multibanco, que entrega a melhor experiência para o cliente, e olhar para a jornada como um todo, como é o caso do seguro”.

Com o objetivo de transformar a contratação de seguros na América Latina, a 123Seguro também atua na Argentina, Chile e Colômbia e já aconselhou mais de 1 milhão de usuários desde a sua criação. A empresa chegou ao Brasil em 2021.

Além de ampliar a base de clientes das empresas, a aliança também impulsiona o crescimento do mercado. Marcelo Biasoli, Country Manager da insurtech, explica que a parceria tem como objetivo principal o cliente final: “Esse movimento de integração entre plataformas está ficando cada vez mais presente no universo digital. Com os processos automatizados, quem ganha é o consumidor, que tem as melhores tecnologias e produtos à sua disposição”.

N.F.

Revista Apólice