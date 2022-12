Youse tem oportunidades abertas para 2023

Começar o ano com emprego novo é a meta de muitos brasileiros para 2023. Para quem busca oportunidade nas áreas de tecnologia, marketing e produtos, há boas oportunidades na Youse. A empresa já realizou seu plano de crescimento para o próximo ano e está em busca de novos profissionais

Coordenador de BI e Especialista em Parcerias são dois dos cargos abertos na insurtech. Reforçando cada vez mais sua frente de tecnologia, a empresa possui oportunidades para Especialista em Ciência de Dados (Machine Learning) e Analistas de Sistemas (Ruby on Rails).

Todas as vagas abertas funcionam no modelo híbrido, em São Paulo. A insurtech também reforça seu banco de talentos nesta época do ano, com destaque pela frente Mulheres em Tech.

“Este é o momento ideal para buscar oportunidades para o próximo ano. A Youse está com grandes expectativas em 2023 e com colocações bastante promissoras. Acreditamos que o setor de seguros e tecnologia crescerá muito. Um novo emprego é um dos itens na lista de meta de muitas pessoas e esperamos fechar essas vagas até o início do próximo ano”, comenta Tiane Araujo, Head de RH na companhia.

As contratações são no regime CLT e incluem um pacote de benefícios. Entre eles, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica (sem descontos e coparticipação; inclusive para os dependentes), assistência odontológica, PLR, seguro de vida, convênio farmácia, previdência privada, reembolso de academia (R$ 100) e auxílio home office. Para os profissionais com filhos, a empresa oferece licença maternidade de 6 meses e paternidade de 30 dias e auxílio-creche. As vagas podem ser acessadas neste link.

Os processos seletivos serão divididos em quatro etapas: Candidatura/inscrição; bate-papo com o RH; entrevista com o gestor; e proposta do time.

Veja as vagas disponíveis na Youse:

BI

– Coordenador em BI São Paulo / SP

Banco de Talentos

– Banco de Talentos – #mulheresemtech São Paulo / SP

– Banco de Talentos – #vemprayouse São Paulo / SP

Machine Learning

– Especialista em Ciência de Dados/Machine Learning São Paulo / SP

Marketing

– Analista de Marketing de Performance Pleno São Paulo / SP

– Especialista em Parcerias (Hunter) São Paulo / SP

TI/Desenvolvimento de Software

– Pessoa Desenvolvedora Ruby on Rails Pleno São Paulo / SP

– Pessoa Desenvolvedora Ruby on Rails Sr. São Paulo / SP

– Especialista em Desenvolvimento de Sistemas (Ruby on Rails) São Paulo / SP

