Youse dá dicas de cuidados para carro e casa durante as férias

O Brasil volta a recuperar turismo pós-pandemia, e os números retomam cada vez mais perto do nível pré-crise. O turismo representa 8% do PIB no país, e o período de reclusão colaborou significativamente para que as pessoas tenham mais vontade de se aventurar em viagens. A Youse, plataforma de seguros 100% digital, listou os cuidados e serviços indicados para quem vai pegar a estrada e deixar a casa sozinha durante as férias de dezembro.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2021, 57% das pessoas optaram por viajar de carro. E a tendência é que cada vez mais pessoas optem por este meio de transporte ao sair nas férias. Sendo assim, é importante verificar se o veículo está em dia e quais assistências e coberturas do seguro estão ativadas. O mesmo vale para as residências, que precisam passar por um ‘check up’ e outros cuidados no tempo em que o proprietário estiver fora.

“Englobando as categorias de seguro auto e residencial, existe a possibilidade de personalizar o seu contrato com diversos tipos de coberturas e assistências. Isso possibilita que o cliente tenha o serviço que consiga suprir as suas necessidades naquele momento, como em uma situação de pegar a estrada ou deixar a casa sozinha”, afirma Uribe Teófilo, gerente de produtos e design na Youse.

Cuidados com o carro: Além de manutenção preventiva, cheque se seu seguro em dia

Detalhes de manutenção prévia como revisão de freios; conferir o estado e a calibragem dos pneus; checar os reservatórios de água e fluídos, e o limpador de pára-brisa são importantes para pessoas que vão viajar de carro. Além disso, verificar o funcionamento das setas e faróis. Tudo para ter mais segurança.

Outro ponto que não pode ficar de fora, é conferir se a parcela do seguro e os documentos estão em dia. Além disso, é essencial ter coberturas e assistência que garantam a proteção do veículo durante a viagem, para que possa aproveitar o feriado e evitar dores de cabeça. As coberturas de colisão, incêndio, roubo e furto, alagamento e danos a terceiros são as mais indicadas. Além disso, também existem as assistências.

“Na Youse, os clientes conseguem contar com a Assistência Automóvel que traz diversos serviços atrelados, como reboque, troca de pneus, auto socorro, pane seca e o meio de transporte alternativo, que garantem a continuidade da viagem ou o retorno em segurança para casa do cliente. Para quem quiser continuar aproveitando a viagem caso o veículo precise ficar parado, também há o Carro Reserva, que pode ser outro benefício interessante”, explica Uribe. “A maior vantagem é que são serviços que facilitam a vida do cliente em caso de alguma emergência, podendo ser acionados de maneira simples e rápida através do nosso App e proporcionando uma experiência diferenciada”, destaca.

Proteja sua casa: Segurança

Para quem vai deixar o local em que reside “sozinho” durante as viagens, também é preciso ficar atento com cuidados que garantam a segurança do seu patrimônio, em caso de alguma eventualidade. A sugestão é verificar se os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos estão desligados e, de preferência, desconectados da tomada para evitar curtos ou explosões. Para a segurança contra furtos, a dica é verificar as fechaduras, janelas, portões e ativar os alarmes, caso o local tenha esse serviço. Também vale checar se a parcela do seguro está em dia.

As coberturas mais indicadas para quem vai viajar são a contra “Incêndio, queda de raio e explosão”; “Furto, extorsão e roubo de bens”; “Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos”; “Danos elétricos”; “Alagamento” e até “Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e fumaça” pode entrar no contrato. Tudo depende da personalização que o cliente precisar no momento.

Neste período do ano, as assistências mais acionadas são as que estão dentro do pacote “Residencial Básico”, que cobre serviços de chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro. Outra muito acionada é a “Prevenção do Lar, que contempla serviços como revisão elétrica, troca de lâmpadas, tomadas e interruptores, fechaduras e dobradiças. Outra que também é muito acionada na Páscoa é a assistência “Eletrodomésticos”, que oferece suporte para consertos de geladeira, lavadora de roupas e aparelhos de TV.

