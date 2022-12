Vencedores do 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros serão divulgados em webinar

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) realizará no dia 15 de dezembro, às 17h, o webinar de premiação do 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros. O evento será transmitido no canal da autarquia no YouTube.

A premiação é uma realização da Susep em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas), CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Fenaseg (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta) e o Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), com o objetivo de promover a educação securitária no país.

O prêmio é dividido em duas categorias: pesquisa científica e trabalhos de graduação. Participaram trabalhos inéditos, não publicados em livros ou revistas científicas e também que ainda não tenham sido premiados. A avaliação foi realizada por uma banca composta por membros acadêmicos e especialistas em áreas de conhecimento relativas ao tema, indicados pela Susep, CNseg, Fenaseg, FGV e Insper.

As premiações para os trabalhos inscritos na categoria pesquisa científica serão de R$ 25.000, R$ 12.500 e R$ 6.250 para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Já os trabalhos de graduação que forem contemplados receberão prêmios de R$ 12.500, R$ 6.250 e R$ 3.125, respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro lugares.

