Unimed promove ações beneficentes para o Natal em SP

O Instituto Unimed Nacional realizará, em dezembro, ações para a doação de sacolas de Natal para instituições beneficentes que auxiliam crianças, adolescentes e idosos no estado de São Paulo. As ações, que são de caráter voluntário, levarão 355 conjuntos de presentes para pessoas acolhidas pelas instituições. Os kits são divididos: crianças irão receber uma roupa, um calçado e um brinquedo, enquanto os idosos vão receber uma roupa, um pijama ou camisola, uma toalha de banho e um kit higiene, contendo creme para pele, desodorante, escova de dentes e creme dental.

As doações ocorrerão em três datas: no dia 10 de dezembro, sábado, para a Casa do Cristo, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, e nos dias 19 e 20, segunda e terça-feira, ambos para a Associação Reduca, sendo no primeiro dia para a unidade de Franco da Rocha, e no segundo para Suzano. O sistema de voluntariado da cooperativa é aberto a qualquer pessoa maior de 18 anos que desejar participar. Os interessados devem preencher o formulário online neste link.

O presidente da Unimed Nacional, Luiz Paulo Tostes Coimbra, destacou a importância dessas ações. “A mobilização da sociedade para trabalhos voluntários é essencial para o auxílio de pessoas que precisam da nossa ajuda. Ter essa experiência, principalmente em época de Natal, é algo único para todos que participam, além de trazer alegria e esperança ao próximo”.

N.F.

Revista Apólice