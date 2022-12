Tempo Assist realiza reposicionamento de marca

Com 28 anos de atuação no Brasil, a Tempo Assist anunciou o reposicionamento de marca e agora passa a se chamar Tempo. Com uma carteira que inclui as principais seguradoras, montadoras de veículos, bancos, financeiras e varejistas do país, ela possui uma base de 25 mil prestadores parceiros cadastrados e 29,8 milhões de usuários, que contratam anualmente cerca de 3,9 milhões de serviços disponibilizados pela Tempo em todo o Brasil.

Em linha com o atual estágio de evolução, a marca passa agora a ter como foco de atuação novos mercados. Ou seja, fatias endereçáveis com potencial de atingir R$ 250 bilhões em volume de negócios, nos próximos anos. Com uma identidade visual renovada e moderna, que reflete esse momento estratégico de ressignificação de valores e cultura, a empresa busca reposicionar-se mirando seu olhar para a experiência do cliente.

“Com essas mudanças, nos preocupamos em manter nossa identidade e em continuar sendo uma companhia admirada e reconhecida como uma referência para as indústrias com as quais nos relacionamos, mas que ampliassem novas possibilidades e ambições”, ressalta o presidente executivo da empresa, Gibran Marona.

Para o CEO, a Tempo seguirá focada em sua missão de conectar as necessidades dos consumidores às soluções de alta qualidade que oferece. “Pioneirismo, inovação e empreendedorismo são características presentes no DNA da Tempo desde a sua fundação, em 1994”, pontua Marona.

Novo visual, novos tempos, novos mercados

Antenada às tendências do mercado, a empresa vem se transformando ao longo de sua trajetória de quase três décadas, visando ampliar cada vez mais o horizonte dos negócios da empresa. “Analisamos o mercado de serviços no Brasil sob a ótica da experiência e nosso compromisso é garantir que o ecossistema funcione da melhor forma possível para conectar as necessidades dos usuários com parceiros de serviços altamente qualificados”, assinala João Armesto, diretor executivo das áreas Comercial, de Produtos e Marketing da Tempo.

“Colocamos os clientes no centro de nossa estratégia de gestão de controles e jornadas e isso se reflete na percepção deles sobre a nossa qualidade. Estamos prontos portanto para este momento da companhia, com a missão de otimizar o conceito de plataforma com forte curadoria sobre quem executa os serviços”, enfatiza o executivo.

Em relação à nova marca, que deixa de ser Tempo Assist, e ao moderno logotipo lançado pela empresa, Armesto ressalta: “Sem perder nossa essência original, a marca, que é o reflexo do que já somos, busca revisitar o propósito da companhia, atualizando a missão, visão e valores que vão nos ajudar a executar o plano de negócios da empresa neste momento, porém, sempre com o olhar no futuro.”

O reposicionamento de marca também permitirá à empresa ser reconhecida como uma empresa tecnologicamente inovadora e um player diferenciado que projeta conquistar outros mercados. “Isso será possível ao ampliarmos e qualificarmos nosso portfólio, agregando clientes por meio de plataformas multicanais de última geração, e assim contribuir ainda mais para consolidarmos a liderança da Tempo no setor”, conclui Armesto.

N.F.

Revista Apólice