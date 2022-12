Swiss Re indica novos membros para integrar Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Swiss Re nomeará Vanessa Lau e Pia Tischhauser para eleição como novos membros do Conselho na próxima Assembleia Geral Anual de acionistas (AGM) em 12 de abril de 2023. Os atuais membros do Conselho, Renato Fassbind e Susan L Wagner, não serão candidatos à reeleição.

Vanessa Lau é diretora Financeira do Grupo da Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). Antes de ingressar na HKEX em 2015, ela trabalhou como vice-presidente e analista de pesquisa sênior na Sanford C. Bernstein. Antes disso, Vanessa foi diretora financeira do grupo global de produtos laminados da Alcoa em Nova York. Antes de ingressar na Alcoa, ela trabalhou como Associate Principal na McKinsey & Company em Hong Kong. A executiva iniciou sua carreira em vários cargos na PricewaterhouseCoopers UK.

Pia Tischhauser atuou no Comitê Executivo do Boston Consulting Group (BCG) como membro eleito de 2016 até o final de 2021. De 2015 a 2021, ela também foi a líder global da prática de seguros do BCG, triplicando sua presença de clientes com líderes globais e de médio porte seguradoras de grande porte durante seu mandato. Antes disso, Pia liderou o negócio de seguros e resseguros comerciais globais dentro da prática de seguros do BCG e foi responsável pelo desenvolvimento e construção de seu negócio de seguros na Suíça e no Reino Unido.

O Presidente do Conselho de Administração da Swiss Re, Sergio P. Ermotti, disse: “Estamos muito satisfeitos em atrair duas profissionais de destaque para a eleição do nosso Conselho de Administração. Vanessa Lau e Pia Tischhauser trazem forte experiência em serviços financeiros e habilidades estratégicas comprovadas”.

Renato Fassbind não será candidato à reeleição na próxima AGO. Fassbind é o vice-presidente e principal diretor independente do conselho. Além disso, ele preside o Comitê de Auditoria e é membro do Comitê de Governança e Nomeação e do Comitê de Remuneração. O executivo atua no Conselho de Administração da Swiss Re desde 2011 e atingirá o limite de mandato de 12 anos na AGM 2023.

Após 9 anos de serviço no Conselho de Administração da Swiss Re, Susan L. Wagner também não se candidatará à reeleição na próxima AGM. A executiva preside o Comitê de Investimentos, é membro do Comitê de Governança e Nomeação e foi membro do Comitê de Finanças e Risco por muitos anos.

Ermotti reforça: “Em nome de meus colegas, gostaria de agradecer a Sue e Renato por sua grande dedicação e compromisso com a Swiss Re ao longo de muitos anos. Ambos contribuíram fortemente para o desenvolvimento estratégico de nossa empresa. Desejamos a eles tudo de bom para o futuro”.

