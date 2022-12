Susep realiza 1º encontro de Ouvidores das Supervisionadas

A Ouvidoria da Susep (Superintendência de Seguros Privados) realizou na manhã de ontem, 12 de novembro, o I Encontro de Ouvidores das Supervisionadas. A ouvidora da entidade, Aline Vieira, apresentou o Encontro, que contou com a participação de mais de 70 representantes das empresas do setor.

Com dados, a ouvidora da autarquia apresentou o desempenho dos trabalhos da ouvidoria, que é realizado com o objetivo de manter e melhorar a cada dia os números. “A Susep já mantém um índice de satisfação maior do que a média geral dos órgãos federais. Enquanto a média dos órgãos federais fica próxima de 44% de satisfação geral, a Superintendência acumula, desde que começou a ser medida, uma média de 57,95% de satisfação geral. Porém, se considerarmos somente o ano de 2022, quando essa medição começou a ser acompanhada de perto pela equipe, atingimos até novembro uma média de 73,75% de satisfação da sociedade com relação às demandas típicas de Ouvidoria”.

Para Aline, o encontro, que está previsto para ocorrer trimestralmente, “tem como principal objetivo promover a interação entre as unidades e fazer uma aproximação da Susep com as ouvidorias das supervisionadas, gerando assim um trabalho mais rico para todos” destaca.

