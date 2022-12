SulAmérica lança plano regional em Uberlândia

Compartilhar no

A SulAmérica lançou o SulAmérica Direto Uberlândia, mais um produto da linha Direto, que oferece uma rede de excelência regional e personalizada. O plano atende 11 municípios além de Uberlândia, tendo como parceiro principal o Hospital UMC (Uberlândia Medical Center), além de uma rede complementar com toda qualidade SulAmérica.

A linha de produtos Direto é reconhecida no mercado por ampliar acesso à saúde suplementar, principalmente de pequenas e médias empresas (PME’s), com exclusivos serviços oferecidos pela SulAmérica ao mercado contratante.

“O lançamento do Direto Uberlândia reforça a importância da região para a empresa e destaca como o produto pode facilitar o acesso à saúde de qualidade para cada vez mais pessoas, em linha com o nosso compromisso em oferecer Saúde Integral para nossos clientes. Esse é um produto com excelente custo-benefício”, comenta Luciano Lima, diretor comercial da seguradora.

Os produtos da linha Direto disponibilizam ao cliente todas as ferramentas da seguradora, entre elas o Saúde na Tela, plataforma de telemedicina da companhia que proporciona agendamento de consultas médicas à distância sem precisar sair de casa. O segurado também conta com o Psicólogo na Tela para realizar sessões de terapia com psicólogo por vídeo chamada.

“Além da qualidade e acesso para os nossos beneficiários, a chegada do Direto Uberlândia também é uma ótima oportunidade para nossos parceiros e parceiras corretores, já que amplia as possibilidades de negócios acionando novos clientes”, destaca Juliana Caligiuri, vice-presidente de Saúde, Odonto e Comercial da SulAmérica.

O novo plano de saúde abrange 12 municípios. Além de Uberlândia, contempla coberturas em Araguari, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Prata, Tupaciguara, Araxá, Monte Carmelo, Cascalho Rico, Romaria e Iraí de Minas.

