Sincor-SP pleiteia subvenção no seguro rural

A Comissão de Riscos Rurais do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo )realizou uma reunião com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para falar sobre a subvenção do seguro rural, ofertada enquanto política pública.

“Pleiteamos a suplementação na ordem de R$ 5 milhões para garantir que os produtores rurais tenham condições de proteger suas lavouras e rebanhos, segurança financeira das próprias safras e estejam prevenidos do endividamento. Com essa contribuição será possível alcançar ótimos resultados da atividade para o Estado de São Paulo”, aponta a Comissão em ofício apresentado ao secretário de Estado, Francisco Matturro.

Os produtores rurais e o mercado de seguros se mostram preocupados com o esgotamento de recursos destinados à subvenção Estadual do seguro rural, que coloca em risco a devolução dos valores a serem pagos e, ainda, o cancelamento de apólices de seguros que garantem, neste momento, safras produtivas em todo o Estado.

No ofício, a Comissão do Sincor-SP apresentou levantamento feito junto às seguradoras, que revela a existência de mais de 3 mil apólices contempladas pela subvenção Estadual. O número não considera os conglomerados financeiros.

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo reduzido, por meio de auxílio financeiro do governo.

A Comissão de Riscos Rurais do Sincor-SP é coordenada pelo especialista David Elias Martin, têm como conselheira Karen Regina Martieli e conta com os integrantes: Ana Maria Makalski Carvalho, Antonio Américo de Aquino, Eduardo Dutra e Humberto Ney Bertini. O grupo é responsável por aprimorar o conhecimento técnico e comercial dos corretores em relação ao ramo rural, identificar produtos de seguros e companhias que operam no segmento, além de mostrar oportunidades para diversificação da carteira de negócios.

