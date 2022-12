Simple2u expande portfólio e lança seguro para celular sob demanda

A Simple2u, startup de seguros digitais especializada no modelo sob demanda, acabou de anunciar a expansão do seu portfólio de serviços e agora oferece seguro para celular. Os planos terão cobertura nacional para roubo e furto qualificado, quebra acidental, danos por líquidos e outros. O cliente pode escolher quais deseja ser coberto.

“Apenas 15% dos aparelhos comercializados em 2021 estão segurados, ano em que 1,6 roubos de celulares aconteciam por dia. E esse dado só tende a crescer. É essa problemática para o consumidor que estamos nos dispondo a resolver, sem amarrá-los a carências”, explica Leonardo Lourenço, diretor da empresa. O primeiro seguro sob demanda para celular do País está disponível por meio do aplicativo e será comercializado pela insurtech por meio de coberturas a valores competitivos e econômicos a partir de R$ 16,12 com pacotes mensais que variam pelo modelo do aparelho telefônico.

O principal diferencial deste modelo de seguro é a liberdade que o consumidor tem na contratação sem carência e burocracia, acesso ao seguro, personalização, autonomia e, ainda, o formato não compromete o limite do cartão de crédito. O cliente pode, livremente, cancelar o seguro mensal de um mês para o outro sem dificuldades no trâmite. Outro ponto interessante do lançamento é que o seguro celular tem o pacote de assistência “Conecte-se” que tem alguns serviços focados e voltados a quem trabalha por meio do celular.

“Vivemos em uma era na qual toda nossa vida, lembranças, contatos, registros, agenda, dinheiro estão guardados dentro dos nossos telefones. A gente vive aquele conceito, o wearables, o de dispositivos que podemos usar ou carregar, se tornando quase que uma parte do corpo. Pensando nessa importância, queremos buscar as melhores alternativas de segurança para esse aparelho”, conta.

Para contratar o seguro celular, o consumidor deve acessar o site ou aplicativo da Simple2u (disponível para Andoid e IOS) e realizar uma simulação. Lá, ele deve escolher as coberturas e assistências que fazem mais sentido com a sua rotina e realizar a contratação do seu pacote de créditos. O usuário poderá alterar ou cancelar o seu seguro celular em poucos cliques e sem burocracia. O plano não possui carência e, ainda, caso o cliente não gaste o dinheiro disponível em sua carteira, a startup devolve como cashback para conta bancária desejada ou como crédito para reativar este ou outros benefícios.

O lançamento para smartphones faz parte do plano de fortalecimento e expansão da startup, que tem como expectativa conquistar cerca de 50 mil clientes até o final de 2023 e obter receita superior a R$ 150 milhões no quinto ano de operação, em 2027. Para o lançamento do seguro para smartphones, a ideia é elevar ainda mais a expectativa de vendas da Simple2u, onde o plano é proteger cerca de 20 mil aparelhos até o final de 2023, com a ativação do seguro de forma recorrentes, por dia ou meses. Ao final de três anos, a expectativa é atingir a marca de 70 mil aparelhos.

Ainda segundo o diretor, a empresa pretende ampliar seu portfólio de seguros para bens em geral, bike, pet e viagens, atendendo um público que vai desde aos millennials até o B2B2C, chegando às organizações que incentivam uma cultura mais atual, com a proposta de oferecer seus serviços como benefício para um bem-estar geral, de lazer e econômico de colaboradores.

A Simple2u foi lançada no início de 2022 e faz parte do Grupo Mongeral Aegon, que possui mais de 185 anos de atuação. Além disso, a startup atua no âmbito do Sandbox criado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), que possui menos requisitos regulatórios, mas que foi criado para promover a inovação do mercado de seguros.

N.F.

Revista Apólice