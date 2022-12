Seguros Unimed investe na cultura de inovação

Hub responsável por apoiar e acelerar projetos disruptivos na Seguros Unimed, braço financeiro e segurador do Sistema Unimed, o Stormia vem sendo reformulado com o escopo de disseminar a cultura da inovação em toda a organização. O propósito é empoderar os colaboradores, consolidando o entendimento de que a inovação não é patrimônio de uma área, mas um atributo a ser desenvolvido e aplicado por todos.

Seguindo essa filosofia, foi formado um grupo de trabalho multidepartamental, com líderes atuantes em frentes de trabalho relacionadas à cultura da inovação e à transformação digital. Uma das importantes entregas realizadas até o momento foi a implementação do projeto Data Lakehouse, liderado pela gerente Daiane Maciel, que proporcionou à empresa uma moderna arquitetura de armazenamento e organização de informações que permite aos usuários acessá-las mais rapidamente, conferindo versatilidade e facilidade de extração de informações de negócio, com mais segurança e governança.

De 2018 a 2021, a empresa investiu R$ 94 milhões na estruturação de projetos de tecnologia e inovação digital, sendo R$ 38 milhões somente no ano passado, o que reafirma o trabalho da organização para ser reconhecida como uma empresa de tecnologia que vende seguros.

“Um dos objetivos do Stormia para 2023 é ampliar a atuação da seguradora junto ao ecossistema de inovação aberta, que contempla startups, centros de pesquisa, instituições de ensino e outros hubs de inovação. Com esse propósito, contamos com a parceria do Unimed Lab, o hub de inovação da Unimed do Brasil, que nos apoia com oportunidades de capacitação e de conexão com startups e centros de pesquisa, como o programa 100-10-1, da 100 Open Startups”, afirma Fábio Nogi, líder de negócios do Stormia e superintendente de Odontologia na empresa.

Um bom exemplo de como a companhia vem atuando no ecossistema de inovação aberta é a parceria com a startup Infinitti e com a AUIN, Agência Unesp de Inovação, dando origem à plataforma Tina da Unimed Odonto, a operadora de planos odontológicos do Sistema Unimed que disponibiliza aos usuários um chatbot suportado por inteligência artificial que atua como se fosse um coach na promoção de saúde bucal e pode indicar os profissionais mais adequados para a necessidade odontológico da pessoa. “Inovação tem a ver com cultura e diversidade. O ambiente digital é só mais um espaço onde ela se manifesta com mais força. Contudo, novos processos, produtos e operações também partem de iniciativas inovadoras”, conta Nogi.

Projetos como esses são possíveis graças ao trabalho de engajamento de diversos times em torno do mesmo propósito: estimular a criatividade para gerar valor intelectual, antecipar tendências, conferir maior competitividade para a Seguros Unimed no mercado segurador e implementar processos mais assertivos. Para apoiar na disseminação da cultura de inovação, o Stormia está atuando junto com a área de Gestão de Pessoas da empresa na capacitação de agentes de inovação, os “stormiers”, que irão acelerar o processo de disseminação do movimento juntos às áreas da empresa, além do lançamento da ‘Combine’, plataforma que permite o público interno sugerir melhoria de processos e novos projetos.

