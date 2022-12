Seguro garantia cresce mais de 50% no Norte e Nordeste

Compartilhar no

Com um avanço de 21% entre os meses de janeiro e setembro deste ano, o seguro garantia pagou mais de R$ 570 milhões em indenizações durante os três primeiros trimestres de 2022. Nas regiões Norte e Nordeste, o crescimento foi ainda mais expressivo, 55,3%. Os dados são da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

A modalidade, que garante o cumprimento das obrigações do agente segurado, é considerada uma das alternativas mais vantajosas para a empresa, que não precisa ter o seu capital interno comprometido com fiança bancária ou o depósito em dinheiro, por exemplo.

“O seguro garantia também tem a vantagem de ser uma burocracia fora da curva. Atualmente, a análise é realizada em menos de dois minutos e a oferta de limites propostos através dos contratos são bem absorvidos”, explicou o representante do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste), Gilton Marques.

Para a contratação do produto, que tem modalidades variadas como permuta imobiliária, adiantamento de pagamento, licitante e até mesmo pagamento de energia, a única exigência é de uma apólice detalhada sobre o que é assegurado, incluindo dados sobre os participantes, prazos e valores.

“Geralmente, o seguro garantia é procurado com maior intensidade para garantir as licitações e contratações da administração pública, porém, pode também ser aplicado em contratos de construção, prestação de serviços e fornecimento no setor privado, bem como em obrigações aduaneiras e nas esferas judiciais e administrativas”, completa Marques.

