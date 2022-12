Rico passa a oferecer seguro de vida via aplicativo

A Rico, marca do grupo XP Inc, passou a disponibilizar seguro de vida diretamente pelo app, no qual os clientes terão ampla autonomia para escolher quais coberturas desejam incluir na sua apólice, seja para si ou para proteger as pessoas que mais se importam.

Os consumidores contam ainda com a possibilidade de contratar uma cobertura acima da média do mercado, de até R$300 mil, com uma experiência simplificada e custos bastante acessíveis. O produto pode custar a partir de R$ 0,44 por dia ou a partir de R$ 13 por mês, para uma pessoa de 35 anos, segundo estimativas, por exemplo.

“O seguro de vida na Rico permite que o cliente contrate as coberturas de acordo com o seu momento de vida, inclusive, com vantagens e praticidades para proteger quem ele mais se importa. Tudo isso, em uma jornada digital, simples e intuitiva”, destaca Roberto Teixeira, sócio e head da XP Seguros.

O lançamento do seguro de vida faz parte de um movimento estratégico da companhia. Recentemente, a empresa lançou conta digital, cartão de débito e de crédito sem anuidade, sem taxas de abertura e manutenção, com investback de até 1%, além de outros benefícios atrelados à bandeira Visa Infinite.

Como funciona o seguro de vida na Rico

O valor das coberturas principais do seguro de vida pode variar de R$ 100 mil até R$ 300 mil, conforme escolha do cliente. A apólice, intermediada pela XP Seguros e Previdência, pode contemplar casos de falecimento; morte acidental; auxílio funeral do titular; e proteção em vida com cobertura no caso de invalidez permanente parcial ou total por acidente e conta, ainda, com assistência funeral inclusa em todas as contratações.

Além da comodidade de adquirir o seguro na plataforma da empresa, o cliente pode debitar o valor da parcela do seguro direto no cartão de crédito. Neste caso, sem comprometer o limite do seu cartão com o valor de todo o seguro, mas apenas com as parcelas mês a mês.

“O seguro de vida vem para ser mais um produto diferenciado, com vantagens competitivas e que pode contribuir com a vida financeira dos clientes e por mais proteção em vida”, reforça Pedro Canellas, head da Rico.

N.F.

Revista Apólice