Quebrando seis paradigmas sobre seguros

O seguro faz parte da nossa sociedade há séculos, com indícios de presença na Babilônia, China Antiga e Império Romano. No Brasil, o seguro surge e cresce com a chegada da família real e a abertura dos portos, em 1808. Com esta longa trajetória, ajudando o desenvolvimento das pessoas e nações, houve tempo suficiente para a criação de muitas suposições sobre o funcionamento dos milhares de produtos nomeados de seguros hoje em dia, que na verdade podem ser vistas sob outros ângulos pelo consumidor. Para esclarecer isso, Leonardo Freitas, diretor da Organização de Vendas da Bradesco Seguros, tira algumas dúvidas recorrentes dos segurados:

Seguro de vida pode ser usado em vida

Os planos mais básicos geralmente estão ligados a morte, funeral ou invalidez. Porém, existe uma grande variedade de produtos que oferecem coberturas e assistências que vão além disso, e podem sim ser usadas em vida. Por exemplo, seguros que cobrem desemprego involuntário, doenças graves, cobertura para arcar com despesas médico-hospitalares ou odontológicas e ausência por incapacidade temporária ou definitiva, que é quando a pessoa é impedida de executar sua profissão, dentre outros.

Seguro residencial protege além do incêndio

O Seguro Residencial pode sim cobrir incêndios, mas também muitos outros riscos – dependendo sempre do plano contratado. As mais comuns são danos elétricos, conserto de eletrodomésticos, desmoronamento, quedas de aeronaves, impacto de veículos, granizo, vendaval, ruptura de tubulações, queda de raio ou outras explosões etc. As assistências também podem ajudar muito o segurado com os imprevistos do dia a dia.

Seguro não precisa ser complicado

O seguro pode ser algo simples e acessível, apesar da complexidade por trás de cada produto. No meio ainda são utilizados termos por vezes difíceis de entender, como sinistro, mas já podemos ver uma movimentação por parte das seguradoras e corretores, profissional este vital para a indústria, para simplificar e tornar acessível a linguagem utilizada no mercado, de forma que os seguros sejam populares e ajudem cada vez mais brasileiros a viverem tranquilos.

Seguro é para todos

Há uma vasta gama de proteções para atender diversos perfis de clientes. Com isso é possível atingir todas as faixas etárias, de renda e cobertura, sempre pensando em produtos adaptados às necessidades dos contratantes. Existem seguros, por exemplo, que podem ser contratados por menos de R$10.

Digitalização trouxe agilidade

Salvo casos bem específicos, a maioria das solicitações de seguros são resolvidas rapidamente em todos os produtos (previdência, seguro de vida, seguro auto, de saúde etc). Com o avanço da tecnologia, hoje já é possível fazer tudo digitalmente, da conversa com o corretor e adesão até o resgate do benefício, o que acelera e torna intuitivo todo o processo. E, em caso de dúvida, consulte sempre o seu corretor parceiro.

Proteção em qualquer tipo de viagem

Apesar de ser mais famoso e utilizado em viagens internacionais, o seguro viagem pode sim ser contratado em uma viagem nacional. Mesmo perto de casa, um imprevisto pode acontecer, e é importante para a sua tranquilidade e de sua família contar com um bom seguro, que possa ajudá-lo caso algo ocorra. Com isso, diminuem as preocupações, permitindo que desfrute com mais segurança os momentos de descanso.

N.F.

Revista Apólice