Pottencial lança canal para se comunicar com startups e divulgar vagas

Para tornar os processos, produtos e atendimento cada vez melhores, a Pottencial acabou de anunciar o lançamento do Pottencial Tech, um canal onde profissionais terão acesso às vagas de tecnologia e startups poderão ofertar soluções capazes de contribuir para o desenvolvimento da empresa e transformação do mercado de seguros.

“Nosso foco é a evolução contínua dos nossos processos, tornando-os mais ágeis, simples e satisfatórios para os nossos clientes, que estão no centro de todas as nossas ações. Estamos em constante transformação porque entendemos que só assim poderemos também transformar o mercado, e a aproximação de startups, com modelos de negócio inovadores e soluções que possam agregar aos nossos processos internos e ofertas, é essencial neste movimento”, destaca Daniel Amorim, CTO da companhia.

Daniela Veiga, que é IT Engineer Coordinator na empresa, conta que a companhia está aberta para receber soluções diversas, que contribuam em todas as esferas, do desenvolvimento dos produtos ao atendimento aos clientes. “Através da inovação aberta, queremos construir uma grande comunidade e ouvir propostas simples ou ousadas que nos ajudem a tornar a Pottencial uma organização cada vez melhor para nossos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade”. Para inscrever uma ideia ou solução, basta que a startup acesse o site e faça um cadastro, que será analisado criteriosamente pela equipe de tecnologia. A seguradora entrará em contato com todas as startups que apresentarem propostas aderentes aos desafios e objetivos da empresa.

Também por meio do Pottencial Tech, profissionais de tecnologia terão acesso às oportunidades na companhia e às ações da empresa voltadas para a área. Somente este ano, foram quase 100 profissionais contratados na equipe. Esses colaboradores atuam de diferentes lugares do Brasil e do mundo, de forma 100% remota. Atualmente, são 182 pessoas no time e há perspectiva de abertura de novas vagas a partir de janeiro. “A agilidade está no nosso DNA e a tecnologia é nossa principal aliada na desburocratização e simplificação na contratação de um seguro, por isso os investimentos nesta área são recorrentes”, destaca Amorim.

N.F.

Revista Apólice