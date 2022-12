Porto Saúde lança programa de pronto-atendimento Seu Clínico na Hora

A Porto Saúde lançou um novo serviço, o Seu Clínico na Hora, uma parceria entre o Time Médico Porto Saúde e a Livance, que tem como objetivo oferecer aos pacientes um atendimento de qualidade para casos leves, de forma mais ágil que outros serviços de saúde, com ou sem hora marcada para o mesmo dia, além da possibilidade de teleatendimento. As consultas estão disponíveis nas Unidades Livance Tatuapé (zona leste de São Paulo) e Market Place (zona sul paulista).

“Nós queremos oferecer atendimento de qualidade para todos os segurados. Com o Seu Clínico na Hora, esperamos reduzir o tempo de espera em hospitais com atendimentos de casos leves, como dor de cabeça, dores abdominais, crises alérgicas, entre outros. Agora, os nossos clientes contam com atendimentos que poderão ser agendados para o mesmo dia, evitando ficar horas na sala de espera. Também é possível seguir diretamente às nossas unidades, sem agendar.”, conta Hamilton Cardomingo, diretor de operações da empresa. Esse benefício, assim como o programa Alô Saúde (PA Digital) da seguradora, visa proporcionar conforto e segurança sem custo adicional e com a isenção de coparticipação.

O serviço está disponível para todos os segurados da Porto Saúde, acima de 14 anos, nas unidades Tatuapé, próxima ao metrô Carrão, e Market Place, ao lado do shopping, de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8h às 14h. No ato do agendamento, o segurado poderá optar por atendimento presencial ou teleatendimento (vídeo chamada).

