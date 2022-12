MSCI atualiza classificação ESG da Generali para AAA

Compartilhar no

A MSCI, empresa referência em rating ESG, avaliou a Generali como líder na mitigação de riscos climáticos, investimento responsável, práticas de segurança cibernética e governança. A consultoria, que avalia quase três mil empresas globalmente, elevou a companhia para AAA, classificação mais alta da MSCI.

Na avaliação, constatou-se que a seguradora adota as melhores práticas do setor para diminuir os riscos relacionados ao clima em subscrição, modelagem e produtos relacionados à adaptação e amenização das mudanças climáticas. Também citaram a liderança da empresa em questões sociais, incluindo privacidade e segurança de dados, capital humano, gestão e investimento responsável.

Outros pontos receberam destaque:

– Liderança da Generali em governança corporativa entre seus pares de mercado;

Independência do Conselho Administrativo e da Presidência;

– Divisão de papéis entre Presidente e CEO;

– Equilíbrio de gênero no Conselho de Administração.

A empresa colocou a sustentabilidade no centro de seu plano estratégico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, pois está empenhada em atuar na construção de uma sociedade mais resiliente e justa, como seguradora, investidor e empregadora responsável.

Philippe Donnet, CEO do Grupo Generali, disse: “Estamos integrando a sustentabilidade em todas as nossas atividades como definido no plano estratégico. A MSCI reconheceu nossa excelência. A atualização para AAA, a classificação mais alta da MSCI, é uma conquista da qual todo o pessoal da empresa pode se orgulhar.”

A MSCI ESG Research fornece pesquisas, classificações e análises aprofundadas dos impactos ambientais, sociais e práticas de negócios relacionadas à governança de milhares de empresas em todo o mundo. Sua pesquisa é projetada para fornecer insights críticos que podem ajudar os investidores institucionais a identificarem riscos e oportunidades.

