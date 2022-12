Márcio Batistuti é eleito novo presidente do CVG-SP

O Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) elegeu nova diretoria para a gestão 2023/2024 em assembleia realizada no dia 29 de novembro, no Terraço Itália. Candidato em chapa única, Marcio Batistuti, vice-presidente na atual gestão, foi eleito por aclamação para a presidência. Ele assumirá o posto a partir de 1º de janeiro de 2023, substituindo Marcos Kobayashi, que cumpriu mandato nos últimos dois anos.

O ex-presidente Silas Kasahaya, presidente do Conselho Consultivo do CVG-SP, conduziu a assembleia. Ele recordou o objetivo de fundação da entidade, em 1981. “O CVG-SP nasceu com o forte propósito de gerar conteúdo para o mercado. As diretorias de todas as gestões tiveram como missão fortalecer o mercado de seguro de pessoas. É bom ver que ao longo de 41 anos o seguro de vida conquistou evidência e relevância”, disse.

Kasahaya destacou, ainda, o trabalho voluntário de muitos dos instrutores de cursos do CVG-SP, nos anos primeiros anos da entidade. “Em 1987, fiz o primeiro curso básico técnico de seguro no CVG-SP e o professor voluntário era o Nelson Lenham (ex-presidente do CVG-SP, falecido em setembro de 2022). Todos que por aqui passaram tiveram como objetivo a cooperação com o mercado”, disse.

Os desafios da pandemia foram destacados pelo presidente do CVG-SP. Kobayashi observou que sua gestão foi marcada pelo período de isolamento social. “No início, foi difícil não ter a proximidade com as pessoas. Em certo momento, os eventos online se tornaram cansativos e, então, tivemos de nos reinventar, realizando um trabalho mais direcionado, mais objetivo”, disse.

Kobayashi fez um breve pronunciamento, agradecendo o apoio da diretoria e associadas, além da colaboração da gestora Lúcia Gomes. “Sou grato por ter trabalhado com um time tão seleto. Aprendi muito, cresci profissionalmente e ganhei amigos. Saio com o coração feliz e alegre e com a sensação de dever cumprido, levando boas lembranças”, disse.

Ele também elogiou o seu sucessor. “O Márcio é muito competente, conhecedor profundo do mercado e fará uma ótima gestão”. Segundo Kobayashi, caberá ao novo presidente do CVG-SP fazer a entrega no próximo ano de projetos iniciados em sua gestão. Um deles é curso de vendas e outro é o MBA na área de riscos pessoais em parceria com a FECAP.

Em tom saudosista, o novo presidente eleito lembrou que iniciou no CVG-SP a convite de Osmar Bertacini. “Não tem como esquecer ele me dizendo o quanto eu tinha de estar aqui, o quanto o CVG-SP tinha de ser esse ponto de encontro para confraternização e, principalmente, discussão do mercado e fomento do seguro de vida”, disse.

Batistuti, que é diretor de Varejo da MAG Seguros, contou que em breve completará 30 anos de atuação no segmento de seguro de pessoas. Além de acompanhar parte da trajetória do CVG-SP, ele afirmou que também é testemunha da evolução do mercado. “Quando olho para o futuro vejo muitas oportunidades e vejo também o CVG-SP discutindo como aproveitar essas oportunidades e como fomentar nosso mercado”, disse.

Diretoria CVG-SP Gestão 2023/2024

Presidente: Márcio José Batistuti (MAG Seguros)

Vice-presidentes: Gustavo Alves de Toledo (MetLife) e Anderson Fabiano Mundim Martins (Bradesco Seguros)

Diretor Administrativo Financeiro: Joana Barros Salgueiro Santos (Alfa Previdência e Vida). Adjuntos: Paulo Rogério Lima (Icatu Seguros), Domingos Perruolo Filho (Seguros SURA), Sérgio Ricardo de Souza Júnior (SulAmérica Seguros), Carlindo Boaventura Ferreira (CBJR Boaventura) e Gustavo Rey Carvalho (AXA do Brasil)

Diretor de Relações com Mercado: Renato Cunha Barbosa (Centauro-ON). Adjuntos: Fabiano Sardá (MAPFRE Assistência), Hélio Opipari Júnior (Padrão Opipari Assessoria), Josusmar Sousa (Mister Liber), Luiz Gustavo Costa (Tokio Marine) e Wilson Leal (Seguros Unimed)

Diretor de Seguros: Asenate M. de Souza Ferreira (Porto Seguro). Adjuntos: Hilca Gonçalves Vaz de Matos (MAPFRE Seguros), Marcos Vinicius Z. Negrão Salum (Swiss Re), Maurício de Oliveira Leite (ML3 Corretora), Rogério Abreu de Araújo (TGL Consultoria) e Waldemir Fiorio Junior (MAG Seguros)

Comissão Fiscal: Presidente: Alexandre Vicente da Silva (Liberty Seguros). Membros Efetivos: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco Vida e Previdência) e Israel Ângelo dos Santos (Allianz Seguros). Suplentes: Diana Aparecida de Araujo Estevão (Sompo Seguros) e Paulo Henrique Gomes (Capemisa Seguradora).

K.L.

Revista Apólice