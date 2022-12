MAG Seguros apresenta novos superintendentes comerciais

A MAG Seguros anunciou, recentemente, em novembro, três novos superintendentes comerciais nas unidades de negócio de Goiânia, Luiz Netto; em Maceió, Jackeline Adorno; e, em São Paulo, Filipe Gustavo Maraz.

Luiz Netto é um dos representantes da diretoria de Rede para a Campanha Acelera, que premia os colaboradores com viagens turísticas de acordo com as metas superadas, em uma competição de desempenho de vendas. Jackeline Adorno, anteriormente gerente da unidade de Salvador e com seis anos de companhia, segue agora com a missão de manter o crescimento de uma praça tão importante quanto: a de Maceió. Filipe, por sua vez, abraço o novo desafio de assumir São Paulo e exalta a conquista:

“Estou muito feliz e grato pela oportunidade e confiança de todos meus líderes para estar à frente de uma unidade tão importante como São Paulo”, disse Filipe, diante do reconhecimento. “Temos um grande desafio que é continuar levando nossas unidades aos lugares que elas merecem, contando para isso com um time forte e extremamente comprometido”, contou o executivo sobre expectativas futuras. Os três colaboradores promovidos participaram, este ano, da Escola de Liderança da MAG Seguros, que faz parte da universidade corporativa da companhia visando o desenvolvimento e a formação profissional de acordo com suas habilidades alinhadas às expectativas da empresa.

A gerente de Desenvolvimento Comercial da seguradora, Luciana Rosa, reforça a importância do processo de desenvolvimento de líderes para que alcancem novos desafios e explica que o ingresso na Escola de Liderança é feito após a realização do Ciclo de Gente anual em que, após avaliação de desempenho, os elegíveis participam do processo. “Dos 23 participantes da Escola de Liderança nível 2, que prepara gerentes para ascenderem à Superintendentes, 19 já foram promovidos. Realizamos o mapeamento das expectativas de carreira de cada participante, avaliamos a prontidão para um novo cargo e a mobilidade. Esses aspectos foram essenciais para o alto índice de aproveitamento”, explicou Rosa.

Os movimentos de promoções são ações naturais de reconhecimento da MAG para os resultados positivos atingidos de forma constante e consistente, além de um fortalecimento nas respectivas regiões, que podem contar com o apoio de novos líderes, reconhecidos pelos seus pares e envolvidos com os temas de cada área.

“Parabéns a todos! É um retorno muito importante, não apenas pela produtividade e superações, mas, principalmente, pelo foco na formação de novos profissionais e corretores, além de serem referência nas práticas do dia a dia em suas regiões”, comemorou Márcio Batistuti, diretor de Varejo da MAG Seguros, ao fazer os anúncios.

