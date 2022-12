Liberty lança campanha publicitária com foco em seguros residenciais

A Liberty Seguros anunciou nova campanha publicitária para fomentar a contratação de seguros residenciais no Brasil. Com o mote “Não espere os imprevistos para ter sua casa protegida”, o projeto foi idealizado em parceria com a agência de publicidade Greenz e posto em prática em uma estratégia integrada, que contempla ações digitais e out of home, além de iniciativas para engajar colaboradores, parceiros e clientes.

A campanha faz parte do plano da seguradora de conscientizar a população e reforçar a importância dos seguros residenciais, bem como destacar a qualidade dos produtos que a Liberty oferta hoje. O lançamento ocorre em um cenário de ascensão do mercado de produtos para os lares que, no acumulado dos nove primeiros meses deste ano, arrecadou R$3,3 bilhões, de acordo com a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), o que representa um aumento de 16,9% em comparação ao ano passado.

O projeto

Para desenvolver a campanha, a Liberty se apoiou no principal pilar das coberturas residenciais: a tranquilidade que os clientes têm quando sabem que estão protegidos e que seus seguros contam com assistências para diversos tipos de incidentes que podem ocorrer dentro das casas e apartamentos, como problemas hidráulicos, manutenção de vidros, assistência elétrica, entre outros.

Diante disso, foi criado o conceito “Não espere os imprevistos para ter sua casa protegida”. Em uma estratégia integrada, a companhia irá lançar a nova campanha em diversas frentes. Nessa primeira etapa, o foco será no online, com presença nas principais plataformas digitais, como Google e Meta, além de parceria com veículos para produção de conteúdo exclusivo e postagens em canais próprios da marca. A ação também contará com ativações out of home, com peças em elevadores e patrocínio do evento Cidade de Natal em Belo Horizonte, que busca impactar o público da região durante as festividades de final de ano.

Todas as peças contempladas na campanha, que ocorre entre dezembro deste ano e janeiro de 2023, se apoiam no mote de não esperar que imprevistos aconteçam, como emergências com pets, curto-circuito e canos quebrados, além de citar as assistências que a Liberty oferece hoje para as respectivas situações.

Ações com públicos estratégicos

Como parte do plano integrado, o projeto também terá ações dedicadas aos públicos estratégicos da Liberty, como corretores e funcionários. A seguradora realizará uma campanha de incentivo, com início no dia 05/12 e, aqueles que mais se destacarem nas vendas de produtos residenciais por região durante o período da campanha, receberão prêmios exclusivos da companhia.

Além disso, os segurados da companhia serão envolvidos na campanha, e alguns selecionados participarão de uma ação que os presenteará com um voucher da Tok&Stok. Por fim, a empresa trabalhará a divulgação da nova campanha com o público interno da companhia, por meio de peças que incentivem o uso da Estátua da Liberdade nas redes sociais dos colaboradores por meio das hashtags #SeguroResidênciaLiberty e #LibertySegurosBrasil.

Trajetória da companhia em residência

A Liberty tem uma trajetória positiva no segmento residencial, em que registrou um crescimento de 17,4% na contratação de produtos entre janeiro e setembro de 2022. A estratégia da empresa é pautada pelos interesses dos consumidores e personalização de produtos e serviços para oferecer as melhores experiências e atender as necessidades dos clientes, que se transformam constantemente.

Nesse contexto, ao longo de 2022, a companhia lançou diversas iniciativas para segurados e corretores, como a Meu Momento Residência, ferramenta 100% digital e que proporciona uma venda simples, rápida e alinhada às preferências dos consumidores. A ferramenta permite que os clientes escolham os produtos que façam mais sentido para seus momentos e patrimônios, com três opções de pacotes diferentes por até menos de R$ 1,00 por dia, e planos pré-selecionados pelos próprios parceiros: o Conforto Essencial, Conforto Standard e Conforto Extra.

A plataforma ainda traz oportunidades de negócios para os parceiros pois, ao utilizar a Meu Momento Residência como canal de vendas, cada corretor recebe um link para personalizar a sua loja, na qual podem customizar os pacotes de coberturas e assistências. Com a loja pronta, os profissionais podem compartilhar seus links com os potenciais clientes e disponibilizar todas as cotações e detalhes dos produtos por meio da ferramenta.

Também pensando no desenvolvimento e crescimento dos negócios dos corretores no setor residencial, no ano passado a seguradora realizou treinamentos, encontros com lideranças e especialistas, além de campanhas de incentivo, como a “Residência Premiada” e a “Cresça com Residência”, que premiaram profissionais que se destacaram em vendas de produtos do nicho. Essas ações fazem parte do Cresça com a Liberty, programa da empresa que fomenta a capacitação dos parceiros para que eles cresçam junto à companhia.

“Estamos muito orgulhosos de lançar a nova campanha publicitária para o setor residencial, um segmento tão importante para a seguradora no qual, há anos, trabalhamos para disponibilizar os melhores serviços, produtos e ferramentas para clientes e corretores”, afirma Daniela Bouissou, diretora de Transformação da Liberty Seguros. “O projeto será uma forma bacana de conscientizar a população sobre a importância dessa proteção para os lares e destacar que, ao contratar as coberturas, não é necessário se preocupar com imprevistos, pois podem contar conosco sempre”, completa a executiva.

N.F.

Revista Apólice