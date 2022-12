A Korsa Seguros anunciou Alexandre Faria como a sua mais recente contratação para Gerente Comercial.

Alexandre, conhecido no mercado com ALF, é advogado de formação e especialista em descomissionamento, e traz para a Korsa seu background de mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros com passagens por grandes corretoras de seguros. O executivo ficará à frente do atendimento aos clientes corporativos, especialmente do setor de Petróleo e Energia.

