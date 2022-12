Henrique Brandão recebe “Medalha do Mérito Segurador”

O presidente do Sincor-RJ (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro), Henrique Brandão, será homenageado, neste sábado, 10 de dezembro, pelo SindSeg RJ/ES (Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo). Ele receberá a “Medalha do Mérito Segurador”, concedida a personalidades que se distinguem por sua relevante contribuição ao mercado de seguros.

Essa distinção foi criada em 2006 e já foi concedida, inclusive, a personalidades que não atuam no setor. Os primeiros homenageados, naquele ano, foram os desembargadores Sergio Cavalieri Filho e Sylvio Capanema de Souza, por suas participações em seminários jurídicos sobre seguros.

Em razão da pandemia de Covid-19, desde 2020 não é feita a entrega da medalha durante evento tradicional do SindSeg RJ/ES no final de ano.

