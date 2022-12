Generali e Clube Santuu fecham parceria para criação de seguro bike

A Generali Brasil e o Clube Santuu passam a oferecer proteção completa para bikes novas e usadas, de todos os tipos, modelos e marcas e de qualquer valor. O ciclista que compra, por exemplo, uma bicicleta nova MTB, no valor de R $2.000,00, pagará R$ 409,99 por ano pelo seguro, e este valor ainda pode ser parcelado.

Se apenas 0,2% das 35 milhões de bicicletas ativas no Brasil têm seguro, isso significa que existe um potencial enorme de crescimento desse mercado no país. Sobretudo com relação às bikes mais baratas, conhecidas como bikes de entrada. “É aí que essa nova parceria com a Generali chega com tudo. Com ela, podemos oferecer um seguro acessível a todos e acabar com esse mito de que seguro só é viável para bicicletas caras e profissionais”, explica Rodrigo Del Claro, CEO do Clube Santuu.

Segundo Del Claro, outros mitos ainda precisam ser derrubados quando o assunto é seguro de bicicleta. “Muita gente acredita ainda que seguro é só para roubo ou furto. Mas o fato é que 90% dos acionamentos de seguro no Clube Santuu são por quebra acidental”, informa. Uma roda que entorta ao descer da calçada, uma queda boba que leva à quebra do câmbio. São as pequenas distrações que acabam por deixar o ciclista na mão.

Aliança no momento certo: mercado em ascensão

De 2021 para 2022, o mercado de seguros de bicicleta cresceu em média 30% no Brasil. Enquanto isso, os seguros do Clube Santuu cresceram incríveis 100%. Daí surgiu a iniciativa da plataforma de trazer toda a expertise da Generali e criar um seguro mais robusto, que consiga ampliar não só as vendas, mas a adesão aos seguros de bike como um todo.

Quando decidiu apostar no mercado de bicicletas no país, a Generali Brasil foi em busca de um parceiro que já tivesse experiência no negócio. E assim encontrou o Clube Santuu.

As empresas prometem também novidades nas coberturas, nas assistências e nos serviços do seguro. E mais: com o compromisso de oferecer um produto sustentável e de acordo com a pauta ESG. “Estamos muito felizes em anunciar a nossa entrada neste segmento de seguros, com a criação de serviços e soluções ‘verdes’ à população. O compromisso com a pauta ESG faz parte do nosso plano estratégico. Devemos sempre lembrar que o seguro tem um importante papel social na vida dos brasileiros”, afirma Conrado Gordon, Chief Insurance Officer da Generali Brasil.

Atualmente, o Clube Santuu já contabiliza mais de 15 mil bikes seguradas, dois mil sinistros atendidos e 40 mil usuários na plataforma, além de representar o programa oficial de seguro de mais de dez grandes marcas de bikes do país. Agora, em parceria com a Generali, promete agitar o segmento cada vez mais. Originária da Itália, terra da padroeira dos ciclistas e berço das maiores competições e dos maiores campeões do esporte, a seguradora traz na bagagem história, compromisso e tradição de sucesso quando o assunto é qualidade de vida.

