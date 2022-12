Focada em Riscos Corporativos, Kípos Seguros arrecada R$ 20 mi em prêmios

EXCLUSIVO – Focada em gestão e proteção de Riscos Corporativos, a Kípos Seguros surgiu há 10 anos como um braço da Kípos Advisory Partners para oferecer serviços financeiros à empresas. Com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, atualmente a corretora conta com mais de 75 clientes, emitiu mais 200 apólices e arrecadou R$ 20 milhões em prêmios neste ano.

“Percebemos uma lacuna na cadeia de atendimento de qualidade e referência para o segmento de Riscos Corporativos, geralmente trabalhado por grandes multinacionais de maneira impessoal e com custos mais elevados. Nossa ideia é oferecer, de forma humanizada, proteção aos desafios enfrentados por nossos clientes e, com a utilização de dados e tecnologia, reduzirmos custos para alcançarmos maior eficácia nos resultados”, diz Francisco Saraiva, CEO da empresa.

A corretora trabalha com seguros para riscos Patrimoniais e Engenharia; Garantias; Responsabilidade Civil; Transportes e Frotas; Aeronaves e Embarcações; Linhas Financeiras; Riscos Cibernéticos; Riscos Rurais e Equipamentos Agrícolas;

Riscos Ambientais; Risco Político, Guerras e Terrorismo e Linhas Especiais.

Segundo Saraiva, em 2022 a carteira de clientes da Kípos cresceu, em média, 40%. O executivo afirma que houve um aumento na procura por produtos de Linhas Financeiras e Garantia, que serão um dos focos da empresa para 2023. “Também acreditamos no potencial de expansão dos seguros voltados para a Construção Civil, bem como os seguros cibernéticos. Outro dia, em conversa com profissionais da área de cibersegurança, ouvi a seguinte frase: ‘O ciberataque não é mais uma questão de ‘se’ acontecer, mas sim de quando’, o que deve gerar uma aderência dos seguros nesse segmento”.

De acordo com o CEO da Kípos, a corretora pretende se especializar ainda mais no ramo e expandir o portfólio de seguros para o segmento. “Desejamos nos tornar uma consultoria referência em All Risks. Para isso, montamos um cronograma de expansão do nosso time comercial e de C.X. Entretanto, para se destacar no setor de Riscos Corporativos é necessário especializar e qualificar o atendimento para suprir corretamente as demandas solicitadas. Além disso, temos investido em tecnologias próprias para a otimização dos nossos processos”.

Sobre as expectativas em relação ao mercado de seguros para 2023, Saraiva reforça que é necessário ter cautela na análise dos cenários, principalmente o econômico. “Ainda existem muitos pontos incertezas, e isso traz uma instabilidade para todos os setores. Porém, em seguros trabalhamos com riscos e riscos sempre vão existir. Além disso, enxergo o número de empresas que desejam consultar um especialista nesta área crescendo cada vez mais. Vai caber ao corretor de seguros se especializar, entendendo as dores e necessidades dos seus clientes a fim de otimizar a prospecção, orientação e fidelização dos mesmos”.

Nicole Fraga

Revista Apólice