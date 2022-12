Compartilhar no

A Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada), com base nos resultados de janeiro a setembro de 2022 em prêmios e contribuições, além dos indicadores econômicos, projeta que o setor deverá crescer 13,1% neste ano.

Por segmento, o destaque vai para os planos de Previdência Privada aberta, com crescimento estimado em 13,4% sobre o ano anterior; e para os seguros de Pessoas, que deverão fechar o ano com uma arrecadação 12,4% maior do que a verificada em 2021.

