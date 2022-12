EQI Investimentos e Azos fecham parceria para distribuição de seguro de vida

A EQI, empresa focada em assessoria de investimentos, fechou uma parceria com a insurtech Azos para distribuição de seguros de vida. As apólices estarão disponíveis a partir de R$ 5 mensais.

Com a iniciativa, a companhia amplia sua gama de produtos oferecidos aos clientes que já incluem, além de diferentes modalidades de investimentos, planos de previdência, consórcios e outras opções de seguros de vida (cujas mensalidades custam a partir de R$ 200).

“O seguro de vida é uma parte importante do planejamento financeiro e percebemos que muitos dos nossos clientes ainda não contam com esse produto, entre outros motivos porque não havia no mercado opções ajustadas ao perfil deles”, diz Ricardo Casagrande, head da corretora de seguros da EQI Investimentos. “Por meio dessa parceria, complementamos nosso portfólio e ganhamos fôlego para alcançar até 70% de nossa base com seguro de vida”, afirma Casagrande. A estimativa é que sejam vendidas pelo menos mil apólices da Azos por mês, principalmente a clientes com até R$ 300 mil em investimentos.

Um dos diferenciais da insurtech é o uso de uma plataforma inteligente para análise de dados de saúde e hábitos dos potenciais segurados. Após o preenchimento do questionário, a apólice é aprovada em 30 segundos até 1 dia útil, já apontando os principais indicadores de risco e o benefício a ser pago no caso de um sinistro de forma individualizada. “Essa precisão e celeridade no processo garante que possamos oferecer mensalidades baixas sem ‘pegadinhas’ para o consumidor“, diz Bernardo Ribeiro, cofundador da Azos. “Por meio dos algoritmos também conseguimos, já no ato da contratação, precificar doenças pré-existentes ou profissões de risco de forma transparente para o cliente. Assim, é possível aceitar casos que muitas seguradoras negam”, afirma.

A Azos já está realizando o treinamento com os assessores de investimentos da EQI para o uso da plataforma e oferta dos seguros. Segundo a empresa, a parceria com a EQI deve triplicar o número de apólices vendidas até o final do ano.

