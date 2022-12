Em 2023, principal desafio do Sincor-SP será atrair e resgatar associados

EXCLUSIVO – Na manhã desta quarta-feira, 14 de dezembro, o presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo), Boris Ber, recebeu a imprensa especializada e convidados na sede da entidade, em São Paulo, para falar sobre a organização do Conec 2023, seu primeiro ano de gestão e o planejamento do Sindicato para os próximos meses.

Segundo Boris, o Conec 2023 terá como foco o tema ‘Superação’ e está sendo planejado para reafirmar a necessidade do reencontro entre seguradores e corretores após a pandemia. Ele afirmou que a organização do evento se reuniu com a área de Marketing dos principais patrocinadores para entender o que as empresas esperam do congresso. “A principal novidade é que teremos um palco com 40 metros, no qual irão acontecer quatro sessões simultâneas. Os congressistas devem escolher onde sentar e terão fones de ouvidos para ouvir determinada companhia. Através dessa iniciativa, queremos trazer mais conteúdos relevantes para o mercado”.

O Conec 2023 será realizado entre os dias 5 e 7 de outubro no Transamerica Expo Center, na capital paulista. Corretores de seguros associados aos Sincors e cônjuges, acionistas de corretoras associadas e colaboradores contam com desconto na inscrição do evento. De acordo com Boris, entre 6 e 7 mil corretores devem participar da feira. Mais informações devem ser divulgadas em breve.

Quando eleito, uma das promessas do atual presidente do Sincor-SP era a defesa da categoria, principalmente dos pequenos e médios corretores. Boris disse que essa continua sendo uma prioridade e a entidade está investindo em novidades para atrair e resgatar associados. “A nova sede agora conta com um centro de atividades, voltado para eventos do Sindicato e parceiros. Além disso, temos um segundo estúdio para gravar lives e gerar conteúdo. Essa é uma oportunidade de trazer pessoas que não conhecem a nossa estrutura”.

Outra iniciativa da gestão 2022-2025 do Sincor-SP foi a integração de uma nova equipe para comandar a entidade, a criação de Comissões e Comitês para auxiliar os associados e a troca de 50% dos colaboradores das diretorias regionais. Além disso, o Sindicato revisou contratos para reduzir gastos e estuda unificar benefícios junto à Fenacor e outros estados. Focando na capacitação dos corretores, foi criado o Fórum de Oportunidades, no qual especialistas de diversas seguradoras detalham as inovações em seguros e serviços para os interessados.

Boris ainda reforçou a importância da união dos representantes do mercado de seguros para a expansão e evolução do setor. “Estamos vivendo um bom momento de relacionamento entre entidades. No entanto, acredito que o maior desafio dos Sincors é mostrar nossa representatividade numérica para as seguradoras. Para isso, quanto mais informações sobre nossas iniciativas e benefícios estiverem disponíveis, há uma aproximação da categoria e mais corretores irão se interessar pelo Sindicato”.

Nicole Fraga

Revista Apólice