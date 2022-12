Dynamic Care foca em atendimento humanizado e padronizado

A Dynamic Care Benefícios é um consultoria com um ecossistema de saúde com foco em bem-estar e programa de qualidade de vida, e que trabalha com todos os players de saúde suplementar no Brasil. Com um time de executivos com mais de 15 anos de know how na área de saúde e experiência em multinacionais, a empresa está chegando à marca de 70 mil vidas no país e aproximadamente R$ 70 milhões em prêmios administrados. Neste ano, a companhia deve registrar um crescimento de 40% em relação a 2021.

Os resultados são fruto de um trabalho com clientes dos mais diversos segmentos, sendo que 70% da carteira é composta por multinacionais. A consultoria também está presente em grandes empresas com cativas atuantes em seguros, mas que não operam com benefícios. “Nós desenvolvemos e criamos células customizadas dentro da empresa do cliente para atendê-lo de forma personalizada, com comitês e modelos próprios de saúde, pois acreditamos muito em nossa excelência de agilidade, praticidade, entrega e resultado”, diz Leandro Almeida, CEO e fundador da Dynamic Care.

Os comitês de saúde são formados por equipes próprias multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e ergonomistas. O foco principal é cuidar da saúde dos colaboradores. “Nós sempre colocamos o resultado humano à frente do resultado financeiro. Pois, se eu cuido da saúde dos colaboradores dos nossos clientes, automaticamente, a empresa têm uma melhor produtividade, melhor resultado financeiro e consequentemente um excelente ambiente de trabalho. O nosso foco é muito direcionado para a felicidade, eu diria que este é o DNA da empresa e que passamos para os nossos clientes”, afirma Almeida.

Outro diferencial da Dynamic é não separar o relacionamento do operacional. “O mesmo executivo em uma mesma célula, atende o cliente como um todo. Aqui não tem atendimento esteira”, reforça Almeida. “Nós temos um índice de 100% de renovação na nossa carteira e neste ano, conseguimos uma média de 20% de redução de custos para os nossos clientes”. Isso se deve ao que o executivo chama de logística nas relações e claro, na saúde. “O que é diferente de gestão, pois logística significa fazer todo o acompanhamento e negociar com fornecedores, como por exemplo, com os hospitais e fornecedores”, esclarece.

Telemedicina x telecuidado

Almeida destaca que além da telemedicina, a empresa tem um trabalho focado no telecuidado. “Telemedicina e telecuidado se correlacionam, mas não são a mesma coisa. Telecuidado é sair da tela e estar presencialmente visitando os colaboradores dos nossos clientes nos hospitais e em seus estabelecimentos. A nossa proatividade de cuidar de pessoas muitas vezes é imensurável. Uma coisa é redução de custos para as empresas, outra coisa é o que podemos gerar de melhoria na saúde das pessoas”.

APP 360 em Saúde

Com tecnologia de ponta, a empresa disponibiliza aos seus clientes uma Central de Saúde 24 horas e o APP 360 em Saúde ou Dynamic Care Health, para eles terem literalmente uma visão 360º de todos os benefícios que eles oferecem para os seus colaboradores e para acompanharem em tempo real toda a sua operação de sinistralidade. “Nós apresentamos um painel de 360º do que representa cada benefício, como está o índice de satisfação, o equilíbrio da apólice e onde estamos conseguindo evitar custos, justamente por acompanharmos os resultados. Isso muda o mindset da visão gerencial na gestão”, explica Almeida.

Educação em saúde

Almeida sintetiza que os três pilares da Dynamic têm um único nome: comunicação. “De nada adianta ter um produto, um processo, uma implementação, uma auditoria médica e uma gestão de saúde, se tudo isso não for bem comunicado pelo RH das empresas. O nosso pilar é educação em saúde com diretrizes para uma melhor utilização dos planos de saúde e principalmente, para os colaboradores cuidarem de sua saúde física, mental e emocional. Nós temos um trabalho focado no apoio emocional dos colaboradores, com um time de psicólogos praticamente IN HOUSE”.

Estrutura e time

Com uma matriz no Rio de Janeiro, a Dynamic atende clientes no Brasil, mais especificamente no Sudeste, Norte, Nordeste e Sul, e conta com um time de 40 colaboradores diretos e indiretos. Pela segunda vez, a empresa recebeu a certificação de Great Place To Work.

“Hoje no mercado de trabalho, as pessoas não querem mais trabalhar para alguém, mas com alguém. A nossa empresa cresce porque os nossos colaboradores têm flexibilidade, autonomia, liberdade e responsabilidade. Com esses 4 pilares, as pessoas vestiram a camisa e a companhia só cresce”, afirma Almeida. “Neste ano, eu investi em grandes executivos para ajudar não só na parte interna de inteligência do nosso negócio, mas também com velocidade de crescimento da consultoria. É importante ressaltar que 100% dos nossos colaboradores têm know how de mais de 15 anos na área de saúde e com experiência em renomadas multinacionais”, completa o executivo.

Próximos passos

Para 2023, Almeida antecipa alguns dos planos da empresa, entre eles, estudar a formação de joint ventures com grupos da área de saúde e desenvolver empresas ou outros business que não tenham especialidade neste segmento. “A minha meta é investir em novos capitais intelectuais, eu acredito 100% em pessoas, pois com boas pessoas eu trarei mais inteligência para a Dynamic, mais clientes virão e nós cresceremos. Também estou avaliando investimentos em fundos para aceleração”.

