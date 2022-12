Diretoria da Aconseg-NNE toma posse

No dia 9 de Novembro, as 32 assessorias fundadoras da Aconseg-NNE (Associação das Consultorias de Seguros da região Norte Nordeste) estiveram presentes em Recife-PE para o jantar de posse da sua primeira diretoria.

Os presidentes das Aconsegs SP, MG e RJ também participaram do evento, além de diretores de 20 seguradoras e representantes de várias instituições do mercado de seguros.

“Nós da Aconseg-SP apoiamos o Djalma Ferraz na criação da Aconseg-NNE, que nasceu grande, com 32 assessorias associadas, em um mercado pujante que cresce mais do que o mercado brasileiro de seguros”, comenta Helio Opipari Junior, presidente da Aconseg-SP.

A Aconseg-NNE é presidida por Djalma Ferraz; vice-presidente Pedro Gomes; diretor financeiro David Evandro; diretora administrativa Elda Brito, e o diretor de Comunicação e Inovação Eduardo Scartezini.

“Temos a missão de agregar as assessorias e desenvolver cada vez mais o mercado de seguros, de forma colaborativa, em parceria com as seguradoras e com o profissional corretor de seguros”, destaca Djalma Ferraz.

“Temos a maior satisfação de ver o crescimento das assessorias, um canal tão importante para a distribuição de seguros no Brasil inteiro”, destaca Joffre Nolasco Pinto Filho, presidente da Aconseg-RJ, a primeira das Aconsegs, fundada em 1998.

“É um momento oportuno para fomentarmos o nosso mercado”, diz Robson Carneiro, presidente da Aconseg-MG.

K.L.

Revista Apólice