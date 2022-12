Demanda no litoral aumenta procura por assistência em 40%

Compartilhar no

Como todos os anos, um enorme fluxo de pessoas vai ao litoral aproveitar o verão. Os turistas vêm de todos os lugares do Brasil, mas a maior parte se direciona para 30 cidades de quatro estados diferentes como Ubatuba (SP), Guarujá (SP), Praia Grande (SP), Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC), Cabo Frio (RJ), Armação dos Búzios (RJ), Angra dos Reis (RJ), Tramandaí (RS), Capão da Canoa (RS), Imbé (RS), entre outras.

Com base neste cenário, algumas empresas ampliam seus esforços para atender esse crescimento pontual na demanda, seja nas cidades ou nas estradas. No caso de quem atua com assistência, por exemplo, gerenciar guinchos, socorros mecânicos, entre outros serviços é fundamental.

“Historicamente, o volume de atendimentos no litoral neste período de alta temporada tem um aumento de 40%, quando comparado aos demais meses do ano. Por isso, nós sempre reforçamos a nossa operação nessas regiões litorâneas”, garante Daniel Arzon, gerente executivo de Rede de Prestadores da Europ Assistance Brasil.

Segundo Arzon, isso significa não apenas deslocar a frota de apoio para essas áreas, mas também mudar alguns procedimentos internos para melhorar a operação logística, como o controle de veículos nos pátios das bases do litoral e o deslocamento de veículos rebocados para fora das cidades litorâneas sendo feito sempre a noite, quando se tem um menor fluxo de veículos na estrada.

“Essa movimentação rumo ao litoral é tão intensa que necessita de um maior engajamento de outras áreas da companhia em toda a operação, como a equipe que acompanha a rede de prestadores, o time de operações e o pessoal do financeiro”, completa.

Entre os serviços mais demandados em volume de atendimentos neste período estão o reboque (56%); o socorro mecânico (20%) e o táxi (7%). Por isso, Arzon destaca que “a principal orientação para os segurados que irão viajar com seus carros é que mantenham sempre as manutenções de seus veículos em dia, principalmente freios, suspensão, sistema de arrefecimento do motor, parte elétrica (bateria) e, claro, o estado de conservação dos pneus”.

Especialmente para este ano, em que o setor de assistência 24 horas foi duramente impactado por conta da frequente alta dos combustíveis, falta de peças e de prestadores, a Europ Assistance Brasil promoveu diversas melhorias dos seus processos para minimizar quaisquer problemas. “Fizemos muitas ações, mas quero destacar principalmente a grande atualização cadastral, reajustando diversas bases pelo país; e o reforço na nossa rede, a fim de melhorar a comunicação com nossos parceiros. Apesar de ainda ter outros procedimentos em evolução, acreditamos que estamos muito bem preparados para este final de ano”, concluiu.

No caso específico da Europ Assistance Brasil, o Plano Verão começou nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, e vai até o dia 27 de fevereiro do próximo ano.

