EXCLUSIVA – Em uma live realizada na noite de ontem (20), a Revista Apólice divulgou os vencedores do Prêmio Melhores do http://www.premiomelhoresdoseguro.com.brSeguro 2022, em transmissão pelo YotuTube e mídias sociais da Revista Apólice. Dentre 133 cases inscritos, 29 foram selecionados para receberem o troféu, que chancela ações que contribuem para o desenvolvimento do mercado de seguros. Desta edição puderam participar seguradoras, corretores de seguros, prestadores de serviços, entidades do setor, insurtechs, resseguradoras, operadoras de planos de saúde, assessorias e consultorias de seguros.

As iniciativas vencedoras das empresas são relativas a diversas áreas, desde novos produtos, serviços, treinamento, jornada do consumidor até digitalização e pesquisas. De acordo com o diretor executivo da Revista, Francisco Pantoja, esta é uma oportunidade única de reconhecer o trabalho dos steakholders do mercado de seguros. “A realização do Prêmio Melhores do Seguro é motivo de orgulho para toda a equipe da revista, porque demonstra a capacidade de inovação do nosso setor”.

Para 2023, Pantoja adianta que várias mudanças irão acontecer, mas que todas elas devem engrandecer ainda mais o reconhecimento às empresas e profissionais do setor.

Vencedores do Prêmio Melhores do Seguro 2022

Agger S.A Aggilizador, sistema de multicálculo ALIÁ CORRETORA DE SEGUROS LTDA Especialistas na colocação de Riscos Habitacionais e Garantias ATMA ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA Especialidade em Seguro Ambiental BARRA BELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME Produção concentrada BRADESCO SEGUROS S/A Jornada Conectada: O hub de conteúdos pioneiro do mercado segurador Brasilprev Seguros e Previdência SA Aplicação da política ASG na Ouvidoria CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA Programa de monitoramento de Covid-19 CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA Mental Health Ciclic Corretora de Seguro S.A Crescimento no GPTW CIFRASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA Seguro de crédito à exportação DELAMARE CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA Modelo de gestão por competência Exalt Administradora Ltda Meu corretor de seguros Exalt Administradora Ltda Consultoria Gerencial FINN SEGUROS Digitalização do seguro garantia Grupo Vify Treinamentos e Seguros LTDA Treinamentos e Seguros Inter Corretora de Seguros Aproximando as pessoas IZA Seguros S.A. Seguro para profissionais autônomos Latin Re Market Place de resseguro Meta Brasil Acompanhamento digital de documentos PASI (PEGAR CONTATO COM FR) A Inclusão Estratégica do Corretor na Distribuição Digital PIPO SAUDE TECNOLOGIA CONSULTORIA E CORRETAGEM Saúde acessível para todos REDE LOJACORR Tecnologia como meio, corretores de seguros como foco. A transformação digital da Lojacorr SABEMI SEGURADORA Com Jeito de Quem Sabe Fazer SAMPLE MED SERVICOS MEDICOS LTDA Samplemed 360 Sanja Consultoria em Seguros e Previdência App Clube Pet Seguro SICOOB SC/RS CORRETORA E ADM DE SEGUROS SA Nova estrutura de atendimento a sinistros ST Administradora e Corretora de Seguros Ltda Especialista em seguros de frotas para locadoras de veículos UNIMED SEGUROS SAUDE S/A TINA: Assistente virtual de saúde bucal Wiz Partners Corretora de Seguros LTDA Digitalização do seguro garantia e RCPM ZATTAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA SGS Sistema de Sinistro Zurich Minas Brasil Redução do prazo de regulação de sinistros Zurich Minas Brasil Reparação sustentável

Kelly Lubiato

Revista Apólice