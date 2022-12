Conheça os vencedores do Prêmio de Inovação em Seguros

A solenidade de entrega do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), chegou a décima primeira edição reforçando o compromisso do setor segurador com a inovação nas mais variadas áreas, desde o atendimento a clientes, passando por atividades operacionais e estratégicas, até o pós-vendas.

“Em comum, os premiados das três categorias apresentaram projetos que envolvem práticas inovadoras com a utilização de tecnologias como inteligência artificial e videobots, além de privilegiar processos que valorizam a sustentabilidade. O setor segurador é extremamente inovador e essa premiação é uma forma de reconhecer as empresas que mais se destacaram nesse quesito”, avalia Dyogo Oliveira, presidente da CNseg.

Foram quinze projetos finalistas – cinco por categoria – que disputaram as três primeiras colocações em “Produtos e Serviços”, “Comunicação” e “Processos e Tecnologias”. Como premiação, os vencedores receberam R$ 30.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00 para os 1º, 2º e 3º colocados em cada uma das três categorias, totalizando R$ 165.000,00.



O evento, realizado no Museu do Amanhã, reuniu diversos players do setor.



Conheça os vencedores:



Categoria Produtos e Serviços

Primeiro lugar

Projeto: Sinistro Sustentável

Empresa: Bradesco Seguros

Trata-se de um novo modelo de operação de sinistro que integra desde o agendamento e a coleta dos salvados até o descarte e destinação final adequada dos resíduos. Em conformidade com a legislação e demais normativas nacionais do Setor, o projeto está em sintonia com as melhores práticas de ASG, contemplando a preservação do meio ambiente e a promoção da economia circular com o devido controle e rastreabilidade ao longo de todo o processo.





Segundo lugar

Projeto: Selo Verde

Empresa: Zurich Brasil Seguros

Implementado no ramo Automóvel, o “Selo Verde” simboliza o desenvolvimento de uma rede de reparação automotiva de forma sustentável. A iniciativa, totalmente inovadora no Setor de Seguros brasileiro, vai ao encontro não apenas do viés de sustentabilidade conduzido pelo Grupo Zurich em nível global, mas também do propósito, objetivo e missão da empresa, bem como das necessidades da sociedade global contemporânea.

Terceiro lugar

Projeto: Fidelize – Invertendo a Cadeia no Mercado de Seguro Garantia

Empresa: Junto Seguros

O projeto “Fidelize” inverte a cadeia do mercado de Seguro Garantia, antecipando-se às necessidades de corretores e ainda de empresas que possuem processos judiciais. O projeto é uma iniciativa desenvolvida com exclusividade que mescla inteligência artificial e análise jurídica para encontrar com facilidade processos judiciais existentes contra empresas nas esferas Trabalhista, Fiscal e Cível.

Categoria Comunicação

Primeiro lugar

Projeto: Momentos Que Importam – A Comunicação Interna na Evolução do Modelo de Trabalho da SulAmérica

Empresa: SulAmérica Seguros

O projeto “Modelo de Trabalho da SulAmérica” apresenta a criação, a implantação e os resultados da estratégia de comunicação interna da empresa, cujos objetivos foram informar, engajar e mobilizar as equipes. A iniciativa ofereceu subsídios para ampliar o desempenho dos novos modelos de trabalho, com canais eficientes de escuta e de diálogo e maior protagonismo de colaboradores. A execução do projeto permitiu alcançar a taxa de eNPS 75,2, crescendo 13,4 pontos percentuais e chegando à zona de excelência nos modelos internos da SulAmérica.

Segundo lugar

Projeto: Plataforma Insurtalks – Tecnologia e Inovação de Seguros

Empresa: Segbox

Primeira plataforma voltada para notícias exclusivas de tecnologia e inovação em seguros, a Insurtalks nasce como referência no setor, com um alcance em torno de 70% do mercado: 45 mil assinantes da newsletter; dez mil contatos no app WhatsApp; e alcance de mais de 200 mil pessoas nas redes sociais. A Insurtalks oferece conteúdo atualizado diariamente e uma revista trimestral. A iniciativa de inovação visa ainda inspirar profissionais de seguros a terem mais contatos com as oportunidades que estão surgindo no Setor.

Terceiro lugar

Projeto: Videobot Atração e Preboarding

Empresa: Liberty Seguros

Os videobots fornecem uma experiência integrada, fluida, interativa e inclusiva nos processos de recrutamento de novos colaboradores da Liberty Seguros, desde a fase de atração de talentos até a véspera do primeiro dia de trabalho. A tecnologia reduz despesas, automatiza processos e é aderente aos cinco valores da empresa: Fazer Melhor; Estar Aberto; Colocar as Pessoas em Primeiro Lugar; Agir com Responsabilidade; e Simplificar.

Categoria Processos e Tecnologia

Primeiro lugar

Projeto: Instituto SulAmérica

Empresa: SulAmérica Seguros

A saúde emocional da população brasileira vem apresentando dados alarmantes de agravamento, especialmente após o período mais agudo da pandemia. Para enfrentar esse grave desafio e possibilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social foi lançado o Instituto SulAmérica, uma organização sem fins lucrativos que já acolheu mais de 1.600 cidadãos brasileiros por meio de mais de 11.300 consultas gratuitas apenas nos primeiros seis meses de operação.

Segundo lugar

Projeto: Moderação Automática de Bicicletas Utilizando Inteligência Artificial

Empresa: Akad Seguros

Solução de moderação automática voltada para clientes que utilizam serviços de aluguel de bicicletas por meio de aplicativo. O sistema utiliza inteligência artificial, que melhora a experiência dos clientes, previne erros de subscrição, otimiza o tempo e aumenta a satisfação dos colaboradores. A conferência de informações imputadas pelo possível cliente com fontes oficiais é feita utilizando tecnologia OCR e chamadas via mecanismos de API.

Terceiro lugar

Projeto: Agilità – Resolução Antecipada das Ações Judiciais no Ramo Vida

Empresa: Generali Brasil Seguros

O projeto cria um modelo disruptivo único para a solução ágil dos conflitos judicializados do ramo Vida que envolvam a necessidade de realização de perícia judicial pelos tribunais de justiça. Por meio de ferramentas de inteligência artificial e de adoção de boas práticas, a Generali antecipa o tempo de duração das ações judiciais em 72%, promovendo economia operacional, satisfação do cliente e a redução da sobrecarga do Poder Judiciário, contribuindo, assim, para a paz social.

K.L.

Revista Apólice