Com foco no público entre 76 e 85 anos, PASI oferece Amparo Funeral Sênior

Após o lançamento do Amparo Funeral lançado ano passado, o PASI, atendendo aos pedidos dos corretores, acabou de disponibilizar para o mercado o Amparo Funeral Sênior, um produto destinado para atender o público de 76 até 85 anos de idade.

O Amparo Funeral Sênior possui as mesmas coberturas e assistências do Amparo Funeral e também oferece um serviço completo com diferenciais exclusivos, que vão muito além dos serviços básicos necessários para a realização de um sepultamento.

Dentre os diferenciais do produto estão a Assistência Inventário já incluindo o último lançamento do PASI, a Orientação Jurídica Vinculada ao Óbito; Assistência Psicológica, que pode ser utilizada pelo segurado e sua família em qualquer momento da vida, inclusive após o óbito do titular; desconto em farmácias; possibilidade de cremação conforme plano contratado e apoio na organização da missa de 7º dia.

Alaor Silva Junior, presidente da empresa, explicou que o Amparo Funeral Sênior contribui para diminuir mais uma demanda no mercado de seguros que aguardava por um produto simples, acessível e com baixo custo. “Trata-se de um produto de fácil acessibilidade para atender as pessoas de 76 até 85 anos de idade dentro do mercado consumidor, é contratado de forma individual e o limite para permanência no plano é ilimitado desde que não haja a interrupção nas renovações”, afirmou.

O presidente destacou também que o custo para produtos com essas características normalmente são altos e contam com elevações ainda maiores para as faixas etárias da terceira idade. O Amparo Funeral Sênior visa amparar este expressivo grupo, que agora apresenta maior longevidade, o que permite então oferecer o produto com um custo acessível e competitivo.

O produto está disponível para comercialização no plano individual a partir de R$ 11,50 mensais, não sendo necessário vínculo com alguma empresa ou instituição. A contratação é feita de forma imediata e totalmente online através do Portal PASI por qualquer corretor cadastrado. O corretor ainda poderá agregar direto em seu site a plataforma personalizada para venda direta aos seus clientes.

O lançamento também traz inúmeras oportunidades para os corretores. Alaor ressaltou que os profissionais mais atentos que buscam novas alternativas de mercado e soluções para ampliar a carteira, podem acelerar suas vendas e iniciarem a construção de uma nova e expressiva carteira de clientes individuais. “O produto é uma oportunidade para oferecer uma proteção completa para o público de idade mais avançada, visto que no mercado há uma grande demanda para este tipo de proteção. O Amparo Funeral Sênior significa muito mais que uma simples oferta de auxílio funeral”, lembrou o presidente.

