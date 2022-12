CNseg apresenta nova presidente da Comissão de Comunicação e Marketing

A Comissão de Comunicação e Marketing (CCM) da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) conta com nova presidente. Tatiana Cerezer, que é superintendente de Marketing da Mapfre Previdência, foi aprovada pelo Conselho Diretor da entidade, em substituição a Alexandre Nogueira, a quem o Conselho agradeceu pela dedicação e empenho durante os cinco anos de muito trabalho que esteve à frente da Comissão.

A CCM, coordenada pela Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa, tem como objetivo atuar no desenvolvimento de ações institucionais da CNseg, visando a divulgação e a preservação da imagem do seguro e do setor. A Comissão também foi a responsável por coordenar os trabalhos para o lançamento e monitoramento da campanha “Seguro pra tudo e pra todos”, atualmente no ar.

* Fonte: CNseg